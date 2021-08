Jamajčanka le pet stotink počasnejša od znamenitega rekorda Griffith-Joynerjeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jamajška atletinja Elaine Thompson-Herah je na mitingu diamantne lige v ameriškem Eugenu le za pet stotink zaostala za 33 let starim svetovnim rekordom legendarne Američanke Florence Griffith-Joyner. Devetindvajsetletna Jamajčanka je na 100 m tekla neverjetnih 10,54 in vpisala drugi čas v zgodovini te discipline.

Američanka Florence Griffith-Joyner je svetovni rekord tekla 16. julija 1988 v Indianapolisu, kasneje pa se nobena tekmovalka temu izidu ni več približala na 12 stotink sekunde.

Elaine Thompson-Herah runs a personal Best in Nike 100m, Sha'Carri Richardson doesn't make the top 5



pic.twitter.com/8QLuK2CgPP — Alex. 🦅💵 (@Dubs4O8) August 21, 2021

Danes pa je trikratna olimpijska prvakinja iz Tokia (100 in 200 m, ter 4 x 100 m) Elaine Thompson-Herah ob dovoljeni pomoči vetra (0,9 m/s) tekla izjemnih 10,54 in dokazala, da je ta trenutek najhitrejša Zemljanka. Kar sedem tekmovalk je na pregovorno hitri atletski stezi v Eugenu zabeležilo čas pod 11 sekundami.

Prva tri mesta so zasedle Jamajčanke. Druga je bila Shelly-Ann Fraser-Pryce s časom 10,73, tretja pa Shericka Jackson z osebnim rekordom 10,76 sekunde. Povratnica na tekme najvišje ravni po enomesečnem dopinškem suspenzu, Američanka Sha'Carri Richardson, je bila zadnja deveta s časom 11,14. Letos je sicer že tekla 10,72 sekunde.

Deveti izid na 200 metrov vseh časov

Ameriški sprinter Noah Lyles pa je danes na 200 m tekel 19,52 sekunde. To je deveti najboljši izid vseh časov, le za dve stotinki pa je 24-letnik zaostal za svojim osebnim rekordom iz Lozane pred dvema letoma.

Noah Lyles se je vpisal v zgodovino. Foto: Getty Images

Lyles, sicer bronast na tej razdalji na olimpijskih igrah v Tokiu, je na domačem mitingu ugnal rojaka Kennetha Bednareka (19,80) in Josepha Lylesa (20,03). Hitreje od Lylesa so v vsej zgodovini tekli le Jamajčana Usain Bolt (19,19) in Yohan Blake (19,26) ter Michael Johnson (19,32).

Izjemno hitro je na 800 m danes tekla tudi olimpijska prvakinja, Američanka Athing Mu. Preizkušnjo je končala z najhitrejšim letošnjim časom 1:55,04, kar je 17. čas v zgodovini te discipline.

Najhitrejši čas letošnje sezone je na 3000 m z zaprekami dosegla Kenijka Norah Jeruto. Zmagala je s časom 8:53,65.

V Eugenu bo sicer prihodnje leto tudi svetovno prvenstvo.