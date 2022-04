Demšar dobro odprl poletno atletsko sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Odprl sem poletno sezono. Zadnja dva tedna sem imel težave z bicepsom. Najprej sem imel čas 13,99 sekunde v deževnih kvalifikacijah, razmere so bile zelo neugodne. V finalu je bilo že sončno in imel sem lepe pogoje. Ob vetru v prsi mi je uspelo dobro teči in sem le 14 stotink sekunde zaostal za osebnim rekordom," je iz ZDA sporočil Demšar.

"Osebni rekord pa sem dosegel z vetrom v hrbet. Zato ocenjujem, da bi lahko v podobnih pogojih, kot sem jih imel tedaj, tudi tokrat dosegel podoben čas, kar je za začetek sezone res zelo dobro" je za STA še dejal Demšar.

Član ljubljanskega Massa v Columbii na univerzi Južne Karoline študira fiziko. Konec lanskega maja je v Jacksonvillu na Floridi s časom 13,69 (veter +1,7 m/s) ponovno dosegel nov slovenski rekord za mlajše člane in se zelo približal absolutnemu (13,56). Marca letos je nastopil na 18. dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu in imel 33. izid na 60 m ovire.