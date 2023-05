V prvih štirih mesecih je imela zveza 405.000 evrov prihodkov, čeprav iz ministrstva, pristojnega za šport, še niso dobili nobenih sredstev. UO je povečal sredstva za sedmerico v prvi selekciji za 17.000 evrov, za vrhunsko atletiko bo skupaj na voljo rekordnih 322.000 evrov. Sprejeli so tudi revidirano letno poročilo za lani v višini 1,56 milijona evrov.

Liga Telekom Slovenije prvič na ravni izziva Svetovne atletike

Direktor AZS Nejc Jeraša je dejal, da je bilo tekmovanje slovenske lige Telekom Slovenije v Slovenski Bistrici prvič na ravni izziva Svetovne atletike, zato so prišli udeleženci iz številnih držav, tudi iz Kitajske in Indije. Ti so sami našli tekmovanje in jih ni bilo treba posebej vabiti, ker je štelo za svetovno lestvico. Zato je cilj zveze, da bi ta miting napredoval na bronasto raven že naslednje leto, vsi ostali pa bodo čim prej pridobili raven svetovnega izziva. To bi pomenilo velik preskok pri organizaciji tekmovanj in bi slovenskim tekmovalcem olajšalo možnost nabiranja točk za svetovno lestvico.

Julija bo Maribor gostil Olimpijski festival evropske mladine

Med 23. in 29. julijem bo Maribor gostil Olimpijski festival evropske mladine (Ofem) z okoli 3600 udeleženci iz 48 držav. Lado Mesarič je povedal, da je največje vprašanje in dvom, če bo dokončan atletski stadion, ki "je sedaj gradbišče in je videti žalostno". Želja je, da se dokonča streha in zunanji del tribune, saj je malo verjetno, da bo dvorana pod tribuno končana. Oprema za atletsko tekmo, ki je stala 190.000 evrov, je naročena in bo nared, tako kot tekmovališče.

"Nevidni sovražnik" blatil slovensko atletiko doma in na tujem

Gregor Benčina, nekdanji predsednik zveze, je bil kandidat za svet Evropske atletike na kongresu 22. aprila v Beogradu, kjer pa ni bil izvoljen.

"Žal smo bili zaradi številnih razlogov neuspešni. Med drugim se je zaradi ženskih kvot zmanjšala možnost izvolitve moških kandidatov. Volitve so bile s petimi krogi zelo zapletene. Morali pa smo se ukvarjati z nevidnim sovražnikom, ki, kot smo ugotovili, prihaja kar iz Slovenje same in je blatil slovensko atletiko doma in na tujem, kar je bilo ključno," je med drugim na seji UO pojasnil Benčina, ki sta mu v zadnjem krogu za izvolitev manjkala dva glasova.

Je bil to nekdanji predsednik Roman Dobnikar?

Sporočila naj bi pošiljal nekdanji predsednik Roman Dobnikar, je z medijskimi zapisi, brez da bi imenoval Dobnikarja, nakazal Benčina. Dodal je, da so bili po elektronski pošti ob lažni vsebini poslana tudi sporočila s ponarejenimi podpisi slovenskih atletov, nekateri tudi iz lažnih naslovov, zato so zadeve predali organom pregona. Obveščeni sta tudi Svetovna (SA) in Evropska atletika (EA), proces razčiščevanja pa poteka tudi v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Stroške kandidature, 7600 evrov, je pokril Benčina sam. Feguš je vse navedeno potrdil. Benčina je dejal, da je kot predsednik med letoma 2013 in 2015 zvezo vodil brez dolgov s pozitivno bilanco. V Slovenijo je na njihove stroške pripeljal vse tedaj vodilne v svetu atletike in tudi pomembna tekmovanja. Prav tako pa, kot je dejal, sam ni prejel nobene dnevnice in stroškov, kar pa naj bi tudi za družinske člane počel Dobnikar. Zato je vodstvu zveze predlagal revizijo poslovanja v zadnjem obdobju.

UO AZS je že prejšnji teden dopisno potrdil Lio Apostolovski, ta čas najboljšo slovensko skakalko v višino, za kandidatko za članico športne komisije mednarodne atletske zveze SA. Volilni kongres bo v času svetovnega prvenstva v Budimpešti.

