Atletski svet je zavit v črno. Umrl je 22-letni finalist OI 2016.

Abadi Hadis ob boku večkratnega olimpijskega in svetovnega prvaka, Britanca Moja Faraha, na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Londonu. Foto: Getty Images

Razlog za smrt mladega Etiopijca ni znan. Nekateri mediji pišejo le o tem, da je umrl za posledicami skrivnostne bolezni, ki ga je mučila zadnjih nekaj mesecev, zaradi nje pa naj bi bil v zadnjem času v zelo slabem stanju.

Kakorkoli že, atletski svet je zavit v črno in žaluje za mladim atletom, ki je za seboj pustil številne odlične rezultate. Abadi Hadis je namreč eden od le petih atletov, ki so pretekli 5.000 metrov pod 13 (njegov osebni rekord je 12:56,27), 10.000 metrov pod 27 (26:56,46) in polmaraton pod 59 minutami (58:44).

Nase je prvič resno opozoril na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, kjer se je prebil v finale teka na 10.000 metrov, v katerem je pristal na 15. mestu. Marca 2017 je bil bronast na članskem svetovnem prvenstvu v krosu v Ugandi, istega leta pa se je, prav tako v teku na 10.000 metrov, prebil tudi v finale svetovnega prvenstva v Londonu.

Nazadnje je na uradnih tekmah nastopil septembra lani, ko je obstal v kvalifikacijah teka na 5.000 metrov na svetovnem prvenstvu v Dohi.