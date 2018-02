Zupinova se je na drugem mestu približala normi za SP

Atletski miting, Istanbul

Agata Zupin (Kamnik) je v Istanbulu na dvoranskem atletskem miting Evropske zveze (EA) na 400 m zasedla drugo mesto in se s 53,56 sekunde približala normi (53,15) za dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu. Drugi slovenski predstavnik Jure Grkman (Kamnik) pa je prav tako na 400 m dosegel šesti čas (48,05).

"S časom nisem najbolj zadovoljna. Ni mi uspelo, da bi kot prva prišla v drugi krog in mislim, da sem tu izgubila največ, da bi tekla hitreje," je pojasnila Zupinova; 11. februarja je na močnem mednarodnem mitingu v nemškem Chemnitzu zasedla drugo mesto z osebnim rekordom (53,48) in tokrat za njim ni veliko zaostala. Njen trener Damjan Zlatnar je dejal, da je z idealnim prehodom ovir na 200 in 300 m sposobna teči normo za dvoransko SP naslednji konec tedna na slovenskem prvenstvu, ki bo v Zagrebu. Devetnajstletna Zupinova je lani v teku na 400 m ovire osvojila srebrno kolajno na EP do 20 let in se uvrstila v polfinale članskega SP (21. mesto).

"Tekel sem čas blizu državnega mladinskega in osebnega rekorda. V prvih 200 m sem bil malo prehiter, padel sem v tak način teka v skupini, saj me je na koncu malo 'pobralo'," je pojasnil Grkman, ki je bil v skupini peti, skupno pa šesti. Grkman je zasedel drugo mesto na že omenjenem mitingu v Chemnitzu in izboljšal dvoranski rekord Slovenije za starejše mladince Luke Janežiča (47,92).