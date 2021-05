Asher-Smithova na 100 m ugnala Richardsonovo

V težkih pogojih pri temperaturi okrog 11 stopinj Celzija in v močnem nasprotnem vetru izidi niso bili vrhunski. Štirikratna evropska prvakinja v teku na 200 m je polovično razdaljo zmogla v 11,35 sekunde in prepričljivo prehitela Richardsonovo (11,44) in tekmovalko Slonokoščene obale Marie-Josee Ta Lou (11,48).

Dvakratna olimpijska prvakinja z Jamajke Shelly-Ann Fraser-Pryce (2008 in 2012) je z 11,51 osvojila četrto mesto. Prva favoritinja pa je bila 21-letna Richardsonova, ki je aprila z 10,72 dosegla šesti dosežek v zgodovini ženskega teka na 100 metrov. Sredi tedna je v Ostravi na 200 m prepričala z 22,35 sekunde.

Moški tek na 200 m je z 20,33 dobil Američan Kenneth Bednarek, Norvežan Jakob Ingebrigsen je bil najboljši na 1500 m s 3:36,27, Španec Mohamed Katir pa je s 13:08,52 prepričljivo opravil s konkurenco iz Kenije na petkilometrski razdalji.

V skoku ob palici je s 574 cm za edini spodoben izid poskrbel Američan Sam Kendricks, švedski svetovni rekorder Armand Duplantis pa je tekmovanje končal že pri 555 cm. Italijan Filipo Randazzi je z 811 cm tesno zmagal v skoku v daljino, saj sta osemmetrsko znamko preskočila tudi Španec Eusebio Caceres (804 cm) in Jamajčan Tajay Gayle (800). Poljak Marcin Krukowski je z 82,61 edini kopje zalučal preko 80 metrov.

And @mkrukowski 🇵🇱 saves the best until last!! 81.18m for the Pole who wins the competition. pic.twitter.com/u5W3SbfZqc