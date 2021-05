Prošnje odobrili 23 ruskim atletom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav Ruska atletska zveza (Rusaf) ostaja suspendirana, je odbor za pregled dopinga pri Svetovni atletiki (IAAF) odobril prošnje 23 atletov, ki bodo letos lahko na mednarodnih tekmovanjih nastopali kot nevtralni športniki, so sporočili iz IAAF.

Triindvajset ruskih atletov se je tako pridružilo štirim, ki so dovoljenje dobili že prej, iz odbora pa so sporočili, da so dve prošnji zavrnili; imen dveh atletov niso objavili.

Na seznamu atletov z dovoljenjem, ki še ni končen, so Mihail Akimenko (skok v višino), Semen Borodajev (suvanje krogle, disk), Timofej Čalij (400 m z ovirami, 400 m), Kiril Frolov (hoja), Darja Golubečkova (hoja), Dimitrij Gramačkov (hoja), Irina Ivanova (skok s palico), Julija Halilova (hoja), Elvira Hasanova (hoja), Ksenija Labigina (100 m z ovirami), Denis Lukjanov (kladivo), Aljona Luckovska (skok s palico), Vasilij Mizinov (hoja), Olga Onufrijenko (800 m), Maksim Pjanzin (hoja), Sergej Poljanskij (skok v daljino), Artem Primak (skok v daljino), Marija Privalova (troskok), Valerij Pronkin (kladivo), Jelena Sokolova (skok v daljino), Sardana Trofimova (maraton), Ana Tropina (3000 m z ovirami, 1500 m, 5000 m) in Julija Turova (hoja).

Že 30. aprila so dovoljenje dobili: Ilja Ivanjuk (skok v višino), Aksana Gataulina (skok s palico), Marija Lasickene (skok v višino) in Anželika Sidorova (skok s palico).

Na mednarodnih mitingih lahko nastopajo vsi ti športniki, medtem ko jih za olimpijske igre in druga prvenstva lahko izberejo le deset.