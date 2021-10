Aretirali moža umorjene kenijske atletinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Keniji so policisti v četrtek zvečer aretirali Emmanuela Roticha, moža v sredo umorjene kenijske atletinje Agnes Tirop, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Petindvajsetletno tekačico, ki je septembra v Nemčiji postavila svetovni rekord v cestnem teku na 10 km, so v sredo našli mrtvo na njenem domu v kraju Iten na severozahodu domovine.

Že danes bi se moral mož umorjene atletinje pojaviti na sodišču, potem ko so ga policisti, ki so sledili njegovemu telefonu s staro kartico SIM, stisnili v kot v mestu Mombasa in ga aretirali. Tožilec bo kljub hitrem začetku obravnav zahteval več časa, da "učvrstijo proces" proti osumljencu, je danes poročala AFP.

Odlično atletinjo so večkrat zabodeno našli na domu v mestu Iten, ki pri tamkajšnjih športnikih velja za priljubljeno območje za trening zaradi visoke nadmorske višine. Zadnjič je Agnes Tirop, četrta z olimpijskih iger v Tokiu na 5000 m, nastopila 3. oktobra, ko je bila na 10 km druga na cestni tekmi v Ženevi. Dvakrat je bila bronasta na svetovnih prvenstvih v Londonu 2017 in Dohi 2019.

V zadnjih dneh je kenijski šport zavit v črno, to je namreč že druga smrt kenijskih atletov v mesecu oktobru, potem ko je samomor, kot navaja kenijska zveza, pred dnevi storil nekdanji član tamkajšnje uspešne reprezentance v krosu in trikratni svetovni prvak Mwok Macharinyang, piše AFP.

Kenijska atletska zveza je ob tragičnih dogodkih odpovedala vsa tekmovanja v naslednjih dveh tednih.