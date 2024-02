Apostolovski skočila osebni rekord

Z enako višino, a manj poskusi, je zmagala Nemka Imke Onnen, ki še nima odličij z velikih tekmovanj. Tretje mesto sta si z 1,91 m razdelili Nemka Christina Honsel, nekdanja mlajša članska evropska podprvakinja, ter Britanka Morgan Lake. Slednja je dvakratna mladinska svetovna prvakinja in lani četrta na članskem SP v Budimpešti. Peta je bila 18-letna Srbkinja Angelina Topić, bronasta z EP na prostem v Nemčiji leta 2022 je prav tako preskočila 1,91 m.

"Res je bila močna konkurenca, nisem bila med prvimi tremi po osebnih rekordih. Tehnično sem zelo dobro skakala, iz tekme v tekmo sem boljša. Osebni rekord v dvorani sem dosegla, vrhunsko. Vesela, da so se mi skoki sestavili sedaj tudi na večjih višinah. Le en centimeter sem zaostala za mojim rekordom na prostem. Dvorana je bila polna, gledalci so bili levo in desno od steze, pri strani in tudi na tribunah, pa je bila le tekma v skoku v višino, nič drugega. Vzdušje je bilo vrhunsko in sem zelo uživala," je povedala Lia Apostolovski.

V prvih poskusih je preskočila 1,80, 1,84 in 1,88 m. Na 1,91 m je bila uspešna drugič in je tedaj s čela nazadovala na četrto mesto, tri skakalke so namreč to višino zmogle brez poprav. Nato so letvico postavili na 1,94 m, Onnen jo je zmogla drugič, članica ljubljanskega Massa pa tretjič. Preostale so tedaj končale tekmovanje, Nemka in Slovenka pa sta nato na 1,97 m letvico po trikrat podrli.

Glojnarič zmagala na 60 m ovire

Nika Glojnarič je na dvoranskem atletskem mitingu v nemškem Erfurtu zmagala v teku na 60 m ovire s časom 8,16 sekunde. Za članico brežiškega kluba sta se zvrstili Nemki, druga je bila Monika Zapalska (8,21), tretja Marlene Meier (8,23). Glojnarič je tudi v kvalifikacijah dosegla najboljši čas, tekla je 8,19 sekunde. V finalu je bila še za tri stotinke hitrejša, a je za 14 stotink zgrešila avtomatično normo (8,02) za nastop na svetovnem dvoranskem prvenstvu v začetku marca v Glasgowu.

"Imela sem soliden tek, bila sem spočita in dobro pripravljena na tekmo. Na žalost sva se z Nemko na sosednji stezi zadnje tri ovire neprestano 'tolkli' z rokami. Zato sem povsem izgubila ritem, poskušala sem proti do konca, kar mi je uspelo. A se mi ni izšlo tako, kot sem želela. Sedaj sem se z glavo usmerila že na balkansko prvenstvo, kjer bom skušala še bolje odteči."