Anita Horvat v zelo močni svetovni konkurenci tretja na Poljskem

Keely Hodgkinson bo marca v Istanbulu branila naslov dvoranske evropske prvakinje, ki ga je osvojila pred dvema letoma prav v Torunu. Lani je postala evropska prvakinja na prostem in svetovna podprvakinja, srebrna pa je bila pred dvema letoma tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.

Aniti Horvat sta na naslednjih mestih sledili Kenijka Mary Moraa (2:01,51), bronasta na lanskem SP, in Halimah Nakaayi iz Ugande (2:01,64). Slednja je bila leta 2021 v Dohi svetovna prvakinja, lani je bila tretja na dvoranskem SP v Beogradu.

"Danes je bila zelo težka tekma, nisem se najbolje počutila. Dobila sem tudi bolj notranjo stezo in se mi je bilo težko razvrstiti med tekom. Imela sem slab položaj od začetka, že v prvem krogu sem bila zaprta. Skušala sem se držati vodilnih in priti do tretjega mesta. Veseli me, da se je izšlo, kot se je, izid pa ni bil najboljši. Nisem najbolj zadovoljna z njim. Je pa res, da ni vsak dan tak, da tečeš osebni rekord," je povedala Horvat, edina slovenska predstavnica na tekmi.

Pred dvoranskim EP marca v Istanbulu jo čaka še tekma v Madridu 22. februarja. Prvič v sezoni je nastopila 27. januarja v nemškem Karlsruheju. S časom dveh minut in 44 stotink je dosegla osebni rekord, to je bil tedaj tudi izid sezone na svetu. Druga za njo je bila Freweyni Hailu iz Etiopije (2:00,46), srebrna lani na dvoranskem SP v srbski prestolnici.

