Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) je prvo poročilo o tem, kako Slovenija uresničuje priporočila, izdana leta 2017, objavila leta 2021. Takrat je ugotovila, da naša država ni zadovoljivo uresničila nobenega od 15 priporočil. Delno je uresničila le eno priporočilo, 14 jih je ostalo neuresničenih.

V tokratnem, drugem poročilu, je Greco podal novo oceno. V njej ugotavlja, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila pet od petnajstih priporočil, šest jih je izpolnila delno, štiri ostajajo neizpolnjena.

Po ugotovitvah Greca je država dosegla določen napredek glede najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti, in sicer s spremembami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri tem kot pozitivna ocenjuje prizadevanja za povečanje ozaveščenosti o zadevah, povezanih z integriteto, krepitev predpisov o omejitvah po koncu zaposlitve in lobiranju, razširitev obsega prijav tako, da ob nesorazmernem povečanju premoženja vključujejo zakonske partnerje in vzdrževane družinske člane, ter objavo prijav premoženjskega stanja in kršitev.

Vendar hkrati Greco ocenjuje, da bodo nujna še precejšnja nadaljnja prizadevanja, da se sprejme poseben načrt integritete za vlado ter operativni sistem za obvladovanje in spremljanje nasprotja interesov, kar sicer vidi kot največjo pomanjkljivost dosedanjega uresničevanja priporočil.

Na ministrstvu za pravosodje ob tem ocenjujejo, da je napredek Slovenije pri implementaciji Greca očiten. Medtem Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ocenjuje, da Slovenija ni dovolj zavzeto pristopila k izpolnitvi priporočil Greca. Upajo, da tokratno poročilo Greca "ne bo ostalo neopaženo pri prizadevanjih slovenskih oblasti na področju preprečevanja korupcije".

Transparency International: Izpolnjevanje priporočil Greca je nezadostno in zaskrbljujoče

Transparency International Slovenija je v odzivu na poročilo Graca zapisala, da poročilo ni presenetljivo, saj so tudi oni že večkrat poudarili, da so za preprečevanje korupcije nujni konkretnejši koraki na najvišjih ravneh izvršilne oblasti. Opozorili so, da se morajo priporočila Greca nemudoma nasloviti.

Čeprav gre za napredek v primerjavi s prejšnjim poročilom, ko ni bilo zadovoljivo izpolnjeno nobeno priporočilo, je napredek na nekaterih področij počasen in komaj zaznaven, so v odzivu zapisali na Transparency International (TI) Slovenija.

Položaj ni bistveno boljši niti ob nekaterih korakih v pravo smer, ki jih poročilo še ne upošteva, kot sta sprejem in uveljavitev novega zakona o zaščiti prijaviteljev, ki ga v TI Slovenija posebej pozdravljajo in se zavzemajo za njegovo celostno in učinkovito implementacijo v praksi.

Poročilo Greco glede na zgodovinsko najslabši rezultat Slovenije na Indeksu zaznave korupcije (CPI) za leto 2022 ni presenetljivo, so zapisali. "Kot smo že večkrat poudarili, so za spodbujanje integritete in preprečevanje korupcije nujni konkretnejši koraki in celosten pristop, predvsem na najvišjih ravneh izvršilne oblasti. Nujno je zasledovanje ničelne tolerance do korupcije," so zapisali.

MNZ: Spoštujemo priporočila Greco

Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da spoštujejo priporočila Greco. Te si prizadevajo uresničiti v okviru veljavne zakonodaje. Poudarili so, da so vsa priporočila skrbno pretehtali in s predlaganimi spremembami zakonodaje postavili temelje za njihovo uresničitev.