Zakaj je pomembno, da s tem začnete že danes #video

Kaos nam je zlezel pod kožo. Ta kaos pa ne bo imel posledic zgolj v gospodarstvu, zdravstvu in sociali, imel bo tudi posledice na duši. Zato potrebujemo stik s seboj, da sebe in svoje bližnje obvarujemo pred posledicami na duši.

Zakaj potrebujemo stik s seboj?

Naše čustvovanje je psihološki proces, ki je namenjen, da nas spodbudi, da se odzovemo na neki dražljaj ali dogodek iz okolice. Tokrat je pomemben dražljaj, na katerega se odzivamo, informacija o nevarnosti okužbe z virusom. To informacijo zaznavamo kot ogrožajočo, zato v nas nastane čustvo strahu, ki je namenjeno samozaščiti. Na podlagi zaznave situacije in čustvene ocene izberemo ustrezen način spoprijemanja (redno in temeljito umivanje rok, kašljanje in kihanje v rokav ali robec, izogibanje socialnim stikom, omejevanje gibanja na javnih prostorih …).

Če se ob tem še vedno počutimo enako ogrožene, nevarnost pa je očem nevidna, kot tudi koristnost spoprijemanja s situacijo, lahko grožnjo na čustveni ravni razumemo kot neizhodno. Takšen proces je lahko zelo zavesten in ga lahko jasno izrazimo, lahko pa je nezaveden in postaja vedno bolj preplavljajoč. To zadnje opisuje doživljanje tesnobe, ob kateri dostikrat izberemo strategijo potlačenje ali pa zanikanje čustev.

Takšen vzorec mišljenja in čustvovanja vodi v doživljaje anksioznosti in celo nastanek paničnih napadov. Ko smo takšen vzorec že razvili, je dosti težje vzpostaviti novo ravnovesje, zato je veliko bolj smiselno ukrepati preventivno. Stik s seboj potrebujemo torej zaradi skrbi za "psihološko" zdravje, ki je prav tako pomembna kot skrb za "fizično" zdravje.

"Poskrbite za svoje zdravje in zdravje drugih, najprej fizično, nato pa ne pozabite še na psihično," svetuje psiholog Jan Kovačič. Foto: Jan Kovačič

Kako vzpostaviti stik s seboj?

Tistim, ki ste se že do zdaj ukvarjali s svojimi doživljanji, sprejemali sebe, svoje misli ter čustva in imeli poleg skrbi za fizično zdravje tudi vsaj nekaj pozornosti pri skrbi za psihično zdravje, to ne bo težko. Dovolj je, da se vsak dan za nekaj minut poglobite vase in preverite, kako ste, nato pa iskreno spregovorite s svojimi bližnjimi.

Spregovorite o tem, kaj razmišljate, o tem, kako se počutite, o tem, česa vas je strah, o tem, kaj vam daje upanje, o tem, kaj vam je pomembno v tej situaciji, o tem, kako se želite spoprijemati s situacijo. Dovolite tudi svojim bližnjim, da se izrazijo, vprašajte jih in poslušajte z namenom, da slišite. Tudi z otroki se pogovarjajte o vsem tem, presenečeni boste, koliko modrosti in znanja imajo. Opisano je dobra preventiva za psihološko zdravje.

Kaj pa, če že dolgo nisem imel pristnega stika s seboj?

Mnogi ljudje pa v vsakodnevnem tempu obveznosti nimajo veliko stika s seboj. Vedno hitijo po opravkih in se trudijo po svojih najboljših močeh, da bi poskrbeli za opravljeno delo in svoje družine. Že zelo dolgo pa se niso počutili udobno sami s seboj. Morda vas je tudi strah samih sebe in svojih misli. Opisano je povsem normalno. Nič hudega. Zdaj je čas, ko lahko začnete in z vsakim dnem in tednom se bo krepila vaša "mentalna mišica sprejemanja sebe". Cilj je sprejemanje sebe in dober stik s seboj. Predlagam, da še danes začnete z mini meditacijo.

Na voljo je veliko (brezplačnih) spletnih pripomočkov za lažji stik s seboj. Sam uporabljam aplikacijo Calm v angleškem jeziku, ki je zakladnica vodenih vadb in predavanj. Veliko kolegov psihologov in psihoterapevtov pa vam prek portala Sound Cloud ponuja mnogo vodenih meditacij v slovenskem jeziku. Tudi YouTube kanal Društva za razvijanje čuječnosti je odličen primer vadb. Vse opisano bo dober začetek za lažji stik s seboj.

Sprejmite, da je za prve meditacije dovolj že mirno dihanje in spremljanje dihanja od nosnic do trebušne prepone in nazaj. Če vam je lažje, si v mislih govorite "vdih", "izdih". Foto: Getty Images

Vsekakor pa si želim, da ob tem poskušate upoštevati še nekaj prijaznih smernic, s katerimi vam bo stik s seboj morda nekoliko lažji:

Zagotovite si miren kotiček v svojem domu, kjer lahko poskusite meditirati. Prosite svojega partnerja, naj za 15 ali 20 minut poskrbi za otroke in vam zagotovi mir.

Sprejmite, da je za prve meditacije dovolj že mirno dihanje in spremljanje dihanja od nosnic do trebušne prepone in nazaj. Če vam je lažje, si v mislih govorite "vdih", "izdih".

Dovolite si, da vam misli odplavajo, sprejmite, da je to povsem normalno in se dogaja vsem. Ko to opazite, se samo vrnite k sebi, svojemu dihanju.

Če začutite napetosti v čelu, čeljusti, vratu, prsih, želodcu, trebuhu, hrbtu, rokah, nogah, jih sprejmite s toplino in poskušajte razumeti, kaj sporočajo. Lahko jih poskusite zgladiti tako, da si predstavljate, da dihate v to napetost. Mirno in enakomerno.

Ob koncu se vedno zahvalite sami sebi za čas, ki ste ga namenili za stik s seboj. Morda lahko to storite z majhnim nasmeškom na obrazu.

Od sebe ne zahtevajte preveč. Cilj je sprejemanje. Lahko pa na koncu zapišete nekaj misli in doživljanj, ki vas spremljajo in morda o njih spregovorite s svojimi bližnjimi.

Poskrbite za svoje zdravje in zdravje drugih, najprej fizično, nato pa ne pozabite še psihično. Morda se nekaterim zdi opisano kar malo neumno, pa vendar, kdor ne poskusi in vztraja vsaj kakšen teden, še ne more začutiti moči, ki jo skriva pristen stik s seboj.

Ostanite zdravi.

