Spet je čas pravljic. Novinarke, ki so naslednje v vrsti za selitev v udobne fotelje katere od socialističnih strank, mrzlično besedičijo o nepristranskosti in javnem interesu. Vlada jim pritrjuje, da izredne razmere res zahtevajo izredne ukrepe! In ko jim tisti, ki jih je že zdaj "jebeno malo", povedo, da oboji počnejo točno tisto, kar so včeraj očitali drugim, le da so bili njihovi očitki izmišljeni, njihovo početje pa je resnično, na to odgovarjajo z zavijajočimi očmi.

Ta šarada je odveč! Socialistični vladi in njenim zvestim privržencem svojega početja ni treba pojasnjevati ljudem, ker ga že dolgo razumemo. Vemo, da RTV niso okupirali, da bi zagotovili kvalitetnejši program. Tudi ELES niso, da bomo imeli ljudje cenejšo elektriko. In DUTB in SDH ne, da bo javno premoženje bolje upravljano. Še svetov večine slovenskih bolnišnic ne, da bi kdo živel kakšen dan dlje. S temi menjavami so zgolj pripeljali svoje zveste kadre h koritu. Tistih nekaj nesrečnežev, ki so verjeli, da tega ne bodo storili, bo življenje zaradi njihove naivnosti še krepko teplo po glavi.

Jasno je tudi, da nevladniki, civilna družba oziroma kakorkoli je že te dni moderno reči antifam na RTV ne bodo skrbeli za njeno neodvisnost. Obratno! So jamstvo, da televizija ne bo neodvisna. Skrbeli bodo, da bo vsaka akcija mladokomunistov iz 8. marca ustrezno pokrita. Da bomo vedeli, kaj si Mladi za podnebno pravičnost mislijo o kapitalizmu. Pa da kolerični Marcel Štefančič ne bo več zabarikadiran v neko obskurno ljubljansko gledališče, ampak bo marksoval v najboljšem terminu RTV. Ti srečni dobitniki pa bodo vladi uslugo vrnili tako, da bodo v vsaki oddaji v najboljšem terminu najmanj desetkrat zarenčali na opozicijo, kapitalizem in neoliberalizem, najbolje kar vse troje povezano v eno "modro" poved.

Večina nas je na svetu dovolj dolgo, da razumemo politično potrebo socialistov po kontinuirani revolucionarni propagandi, ki vzdržuje dve ključni vrednoti, na katerih temelji naš "pravičnejši" ekonomski red, tj. kulturo zavisti in politiko strahu. Brez teh psihoz bi ljudi zapeljal diskretni šarm buržuazije. Kot je zapeljal njihove starše.

In ker to razumemo, tudi ni nobene potrebe, da vsakič, ko kdo želi izmeriti pristranskost dnevnoinformativnega programa RTV, tamkajšnji lokalni poglavarji tulijo, kot da jim kdo hoče za pet evrov dvigniti neprofitne najemnine v središču Ljubljane. Tega ne počnejo zaradi avtonomije javnega medija, ampak ker dobro vejo, kaj bi te meritve pokazale.

Pa kaj? Kot je rekel dr. France Prešeren, je podplat naša koža čez in čez postala in je ne stráši več tŕnjovka bodeča. Vsak, ki v Sloveniji razmišlja s svojo glavo, je levičarske propagande in poneumljanja iz vseh oddajnikov javne televizije vajen in se je naučil s tem živeli, kot Egipčani živijo s krokodili v Nilu. Tistih, ki ne razmišljajo s svojo glavo, pa to tako ali tako ne boli. Še ustreza jim, ker dnevno utrjuje njihovo iz istega vira pridobljeno znanje.

Edino, česar nekateri (še) ne razumemo o levičarskih medijih, je, kako se novinarji, ki v našega ku-ku predsednika vlade ne smejo drezati s podvprašanji, ko jim ta razlaga, kako bo s svojo gručico Ruse podpirajočih Slovanov Zahodnega Balkana s skupnostnimi solarnimi elektrarnami v lasti gospodinjstev za vedno rešil probleme draginje ter z D-vitaminom in morsko vodo ozdravil covid, med intervjujem ne polulajo. Ker to so vseeno profesionalci, ki bi Jezusa ob napovedi čudeža vprašali: "Gospod Jezus, kako boste to naredili?"

Draga socialistična vlada. Če že imate totalitarno potrebo ljudem prati možgane, ali jo je treba res izvesti z vrnitvijo socialističnega samoupravljanja?

Ljubo Sirc je deset let pred bankrotom Jugoslavije v svojem delu o jugoslovanskem samoupravljanju pojasnil, zakaj bo ta propadel. Zgodovina mu je dala prav dvakrat. Prvič, ko je Jugoslavija najprej ekonomsko propadla in potem geografsko razpadla. Drugič pa mu daje prav danes. Centralno planirani podsistemi z elementi samoupravljanja, ki smo jih nereformirane podedovali od bivše države, še vedno ne delujejo. Vsak mandat rešujemo državni zdravstveni sistem in malo popravljamo parametre pokojninske piramidne sheme.

Zakaj torej ne ugrabite RTV brez tega, da v ugrabljeni podsistem preselite še več naših najboljših samoupravnih praks neučinkovitosti in razsula?! Zaradi te vaše odločitve RTV ne bo več le enklava, kjer se ne bo ločilo samopodobe socialističnega režima in resničnosti življenja pod njim, kot je bila vedno do zdaj, ampak bo enklava s še več (nepotrebnimi) zaposlenimi in s še večjim minusom, ki bo zelo kmalu po ugrabitvi pripeljal do zahteve po višjem prispevku.

Na 24ur samoupravljanja ni. In vendar odgovorna urednica tam dela zelo kvalitetno komunistično propagando, z osemdeset odstotkov manj zaposlenimi. Z malo več trga in zasebne pobude bi tudi RTV lahko miselno polucijo izvajala brez oškodovanja proračunov slovenskih gospodinjstev. Vse se da, če se hoče.

