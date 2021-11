Predsednica Skupnosti muzejev Slovenije odgovarja Jožetu Dežmanu

Muzealci vsega sveta pri opravljanju svojih poklicnih nalog upoštevamo Kodeks muzejske etike, ki je bil preveden tudi v slovenščino in je tako dostopen ter razumljiv vsem, ki opravljamo ta pomembni in zahtevni poklic. Del kodeksa je namenjen tudi odgovornemu poklicnemu vedenju. Med drugim kodeks zapoveduje lojalnost do kolegov in muzeja, v katerem je muzejski delavec zaposlen, kar je "pomembna poklicna dolžnost". Čeprav dr. Kaja Širok uradno ni več zaposlena v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, je še vedno naša kolegica in še vedno opravlja naloge s področja varovanja kulturne dediščine. Tudi osnovna načela vljudnosti in spoštljive komunikacije zahtevajo, da zapišemo svoje mnenje o objavah kolega, trenutnega direktorja Muzeja novejše zgodovine, dr. Jožeta Dežmana.

Zadnje dneve smo na spletnem portalu Siol zasledili serijo kolumn dr. Dežmana, v katerih v javnosti obračunava z nekdanjo kolegico, njenim strokovnim delom in odnosom do sodelavcev. Ne da bi se spuščali v vsebino člankov, ocenjujemo, da gre za osebno diskreditacijo ugledne muzealke in zgodovinarke, ki je nedvomno pustila pečat v muzeju in slovenski muzejski stroki. Enostaven vpogled v Cobiss dr. Kaje Širok omogoča pregled njenega znanstvenega in strokovnega dela, odmevnost delovanja Muzeja novejše zgodovine Slovenije v času vodenja dr. Kaje Širok pa dokazuje, da je njeno strokovno delo preseglo nacionalne meje in muzej uvrstilo med mednarodno prepoznavne muzeje.

Mnenja smo, da je omenjeno javno komuniciranje sporno z vidika poklicne etike, pravnih okvirjev in preprosto primernega komuniciranja med muzejskimi strokovnjaki in človeškimi bitji ter ne pripomore k višanju ugleda in strokovnosti ne muzeja ne direktorja muzeja in ne muzejske stroke. Obstajajo zakoniti in etični načini, ki novemu direktorju muzeja omogočajo pregled delovanja nekdanje direktorice, hkrati pa obstajajo tudi zakoniti načini ukrepanja v primeru nepravilnega ravnanja. Enostransko osebno pranje umazanega perila v javnosti in javno obračunavanje ter blatenje imena dr. Kaje Širok pa ne meče slabe luči le nanjo, ampak na Muzej novejše zgodovine Slovenije, muzejsko stroko in slovenske muzealce nasploh.

Člani predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije zato pozivamo kolega dr. Dežmana k upoštevanju našega skupnega področnega in človeškega etičnega kodeksa. Prepričani smo, da smo kot muzealci in intelektualci vedno, še posebej pa v teh časih, zavezani k spoštovanju etičnosti in moralnosti drugače mislečih, strpnost in visoki ravni medsebojne komunikacije − tudi javne. Blatenje in obračunavanje s kolegi v javnosti to zagotovo ni.

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.