Ministrica za kulturo o usodi Muzeja slovenske osamosvojitve

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v današnji izjavi o Muzeju slovenske osamosvojitve poudarila, da se muzej ne ukinja, ampak se združuje z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Z združitvijo bo nastal nov muzej. Ime novega muzeja pa še ni znano. Iz poslanske skupine SDS so sicer sporočili, da so vložili zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kulturo, na kateri želijo razpravljati o napovedi ministrice Vrečkove "o likvidaciji Muzeja slovenske osamosvojitve".

Na današnji novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) so Lojze Peterle, predsednik združenja, predsednik SDS Janez Janša in član predsedstva VSO ter predsednik SLS Marko Balažic spregovorili o predlogu ministrice o združitvi muzejev. Vsi govorniki so ukinitev muzeja, ki ga je marca lani ustanovila Janševa vlada, obsodili.

Ministrica za kulturo je v izjavi poudarila, da muzeja ne ukinjajo, ampak ga združujejo. Po njenih besedah so v prid združitvi obeh muzejev podani strokovni razlogi. Muzej slovenske osamosvojitve je bil namreč ustanovljen kot samostojna ustanova kljub pozivom številne strokovne javnosti, da v Sloveniji že obstajajo ustanove in muzeji, ki zelo dobro pokrivajo področje slovenske osamosvojitve devetdesetih let minulega stoletja, ter da muzej sam nima lastne zbirke, tako da bi njegovo delo temeljilo na pridobivanju in ukvarjanju z zbirkami drugih ustanov. Na ministrstvu za kulturo so tako menili, da bi bil samostojen Muzej slovenske osamosvojitve neracionalen, in so se odločili za združitev, je še povedala ministrica za kulturo.

Ministrica zagotavlja: Vsa delovna mesta se bodo ohranila

Zatrdila je, da bodo ohranjena delovna mesta kustosov in strokovnih sodelavcev v muzeju. "Z združitvijo obeh institucij seveda nastaja nov javni zavod, ki bo pokrival področje, ki ga zdaj pokriva Muzej novejše zgodovine, in področje Muzeja slovenske osamosvojitve, torej bo šlo za javni zavod, ki je nov javni zavod in bo pokrival širše področje, torej področje novejše zgodovine do sodobnosti," je še povedala ministrica.

Ministrica je še izrazila prepričanje, da vsi strokovni argumenti podpirajo odločitev ministrstva, to jih bo to tudi predstavilo na nujni seji odbora za kulturo. Poslanska skupina opozicijske SDS je namreč danes vložila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri naj bi razpravljali, kot so zapisali, "o likvidaciji" Muzeja slovenske osamosvojitve.