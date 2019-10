Po tridesetem letu je čas, da se primerjaš samo sam s seboj

Milenijci

V zahodni civilizaciji smo milenijci vsak dan slišali, da lahko postanemo, karkoli želimo, in lahko uresničimo vse svoje potenciale, če le to želimo, nihče pa nam v resnici ni povedal, kako to storiti. V času digitalne revolucije smo se zatekli k svetovnemu spletu in tam iskali informacije in svojo pot.

Med odraščanjem je težko odgovoriti na vprašanje, kdo si želiš postati, kot je danes iskreno odgovoriti na vprašanje, kaj si želiš od svoje kariere. Z razmahom družbenih omrežij smo si poiskali ideale na spletu. Vplivneži niso bili še nikoli tako blizu, hkrati pa je njihovo življenje nedosegljivo. Cilj za vsakega milenijca naj bo, da začne čim prej sam "offline" raziskovati, kdo je in kaj si želi, ter se nauči, da je čas, da se primerja samo sam s seboj. Pomembno je, da se povežete s seboj in razmišljate, kaj ste danes naredili, kar vas veseli, izpopolnjuje, na kar ste ponosni in kar bi si želeli za jutri.

Primerjanje z drugimi ljudmi je (po tridesetem) letu popolnoma nesmiselno, saj nihče ni niti malo podoben vam. Ste celovita, edinstvena oseba, ki razvija svoje potenciale, ki je skozi svoje življenjske izkušnje že izklesala svojo osebnost. Če razmišljate o velikih spremembah na kateremkoli področju v življenju (kariera, partnerstvo, dom, zdravje …), je to popolnoma normalno.

Če je težko, potem ste na pravi poti, da se iz tega tudi nekaj naučite, kar boste kasneje cenili kot pomembno življenjsko izkušnjo. Zaupajte vase in se s primerjanjem samega s seboj usmerite v vseživljenjsko rast. Drugi niso vaši nasprotniki ali ovire. Živijo svoje življenje po svojih najboljših močeh. Takšno razumevanje sveta je povezano z "odraslo" osebo, ki ima razvito veščino samorefleksije in primerjanja samega s seboj. Veščino, s katero boste še dolgo ostali vitalni, uspešni in zadovoljni.

Generacija Z

Za razliko od nekoliko starejših vrstnikov se najstniki in osebe na prehodu v odraslost niso srečale z digitalno revolucijo, ampak so se vanjo rodile. To so osebe, ki bi lahko bile zaradi tega še nekoliko bolj prilagojene za življenje v globalnem svetu. Če ste opazili, se je obrnil trend na družbenih omrežjih. Ni več videti kupov popolnih fotografij, sedaj se pojavljajo tudi nepopolni ljudje, ki živijo vsakdanja življenja in v njih na prav vsakdanji način uživajo. Zapisano predstavlja pomembno prednost, ki bo omogočila več osredotočanja na svoje notranje občutke.

Morda bo spodbudila tudi nižjo omnipotentnost in osredotočenost nase. Vseeno pa predstavniki generacije Z za opisano potrebujejo več usmerjanja in vodenja, saj je njihova identiteta še vedno v aktivni t. i. gradbeni fazi. Če ste starši, učitelji ali vodje mladim iz generacije Z, potem je smiselno, da krepite veščino "samoupravljanja". Spodbujajte razvoj izvršilnih funkcij v možganih.

To storite tako, da skupaj z njimi raziskujte osebne vrednote, življenjska prepričanja, osebno moralo in etiko, osebno vizijo, osebne karierne cilje in osmišljajte vire, ki jih imajo na voljo, za katere se lahko odločijo, da lažje dosežejo želeni cilj. Naredite jih za svoje partnerje in jim nudite stalne, realne, iskrene in konkretne povratne informacije, kot tudi svoja intimna razmišljanja in poglede. S takšnim načinom spoštljivega medosebnega sodelovanja boste ustvarili dobre okoliščine, da se bodo pri tridesetih primerjali samo sami s seboj.

Kaj pa, če že imate 30 let in se še vedno primerjate z drugimi?

Ste popolnoma normalni in življenje teče dalje. Tudi sam sem med njimi. Vse, kar je po mojem mnenju pomembno, je, da se zavedamo te naravnanosti k primerjanju z drugimi in se vsak dan znova odločimo za refleksijo, pogovor in tisto, kar nam v življenju prinaša osebno zadovoljstvo.

