Neprijetne podrobnosti s tajne misije večnega ministra

Ko se delijo karte za partijo taroka, v talonu ostane šest kart, ki jih ne sme videti nihče. Enako velja za šest vojaških specialcev, ki jih je Slovenija poslala v bazo na sever Iraka. Njihova imena so državna skrivnost. O njihovem delovanju naj bi politični in vojaški vrh odločala diskretno, daleč od oči javnosti. Kljub temu je obrambnemu ministru Karlu Erjavcu v torek in sredo iz slovenske misije v Iraku uspelo narediti (ne)spodoben politični šov za dnevne potrebe.

Medtem ko je prehiteval dogodke na bojni črti ali pa so dogodki v Iraku prehitevali njega, nam je Erjavec, pred kamerami in mikrofoni, mimogrede podaril še za manjši slovar novih vojaških skovank na isto temo: evakuacija, (začasen) umik, izmik, relokacija in rotacija. In si v samo dveh dneh kar trikrat premislil o slovenski prisotnosti na misiji z zdaj zares samo še ironičnim imenom "Neomajna odločenost".

Če imajo Škoti več kot 100, Eskimi pa okoli 50 različnih besed za sneg, smo Slovenci po novem svetovni rekorderji v precej bolj nenavadni kategoriji: imamo najmanj pet izrazov za predčasno vrnitev vojakov z mednarodne misije. Konec sicer dober in vse dobro, ne moremo pa spregledati neprijetnih podrobnosti o delovanju naše zunanje in obrambne politike.

Foto: Matej Povše

Odrezani od informacij

Nemoč Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo (OVS) se brez dvoma kaže v izjavah, ki jih je minister Erjavec izrekel v torek, ob 13.15 po slovenskem času, in niso zdržale niti do noči.

O varnostnih razmerah

"Pripadniki SV, ki delujejo v Erbilu v letalski bazi, so na varnem. Ocenjujemo, da so razmere v tem delu Iraka dokaj stabilne."

O slovenskem umiku

"Glede na trenutno oceno stanja ogroženosti v severnem delu Iraka – če me osebno sprašujete – mislim, da bi bila takšna odločitev preuranjena."

Moj vojak je lahko tudi statist: "Filmček posnemi!"

In če je bil slovenski politični vrh z informacijami še v torek močno "zadaj", sta v sredo zgodaj zjutraj obrambni minister Erjavec in predsednik Pahor naredila prav vse, da bi majhna Slovenija, pa naj stane, kar hoče, prehitela premike velikih igralcev na globalnem strateškem zemljevidu.

Ves svet je čakal na to, kaj bo pozno popoldne, nekaj po 17. uri (na)povedal ameriški predsednik Trump. Vrhovnemu poveljniku Pahorju pa je bilo v Ljubljani vse jasno že ob 6. uri zjutraj: "Na koncu vseh koncev bomo, tudi kot suverena država, premišljali o vsem skozi oči vaše varnosti."

Vojaškega specialca na drugi strani zveze, ki jima je iz napadene baze v Erbilu sporočal: "Vsi, ki smo šli na to misijo, prihajamo iz enote, v kateri se zavedamo, kam smo šli. Čisto vojaška zadeva se je zgodila, in to je pač normalni del, če se to zgodi", z Erjavcem nista poslušala prav zbrano. Vrhovni poveljnik Pahor je nekje vmes sodelavki, ki skrbi za njegovo javno podobo, na hitro naročil še: "Filmček posnemi, filmček."

In tako se je šest vojaških specialcev na začasnem delu v Iraku dokončno znašlo v vlogi statistov v slabi melodrami domače politike, minister Erjavec pa je v vlogi njihovega rešitelja hitro pozabil še na dve trditvi, ki ju je izrekel dan prej.

"Zelo slabo bi bilo, če bi se vsaka država posamezno odločala, kaj bo storila, ne nazadnje smo šli skupaj v to misijo in prav je, da jo skupaj zapustimo."



"Slovenija lahko svojih šest vojakov iz Iraka umakne takoj, ko bi bilo to nujno. To ne bi bilo vprašanje dni, ampak vprašanje ur."

Tajna operacija na redni liniji, že drugič

Ko so Nemci, ki sicer vodijo kontingent s slovenskimi vojaki v Erbilu, pozno popoldne po spravljivem govoru Donalda Trumpa rekli, da bodo ostali v bazi, je bilo za ministra Erjavca in predsednika Pahorja seveda že veliko prepozno.

"Naše" je bilo treba vrniti, pa čeprav bi šli na pot v domovino sami in brez logistične podpore globalne koalicije. In še bolj izpostavljeni, kot bi bili, če bi še naprej samo čepeli "v varnostnih jopičih in čeladah", kot je njihovo delovanje na kriznem območju v svojih izjavah te dni večkrat nespodobno in po nepotrebnem zbanaliziral Erjavec.

A kako jih vrniti? "Premik vojaške enote z območja operacije je zahteven postopek. Zato več informacij med premikom Slovenska vojska nikoli ni in tudi zdaj ni posredovala," je v četrtek pozno zvečer, ko so vojaki že skoraj pristali na Brniku, pojasnjeval tiskovni predstavnik SV Marjan Sirk.

Aleksandra Pivec, protikandidatka Erjavca za vodenje stranke DeSUS Foto: STA Že kmalu pa se je za strogo varovano državno skrivnost izkazalo dejstvo, da so iz "nevarnega" Iraka odleteli kar z redno linijo turškega nizkocenovnika Pegasus. Ker se s čim takim res ne hvališ, lažje razumemo stopnjo tajnosti. Da se gremo Slovenci tajne operacije po rednih linijah, pa tudi ni prvič in je splošno znano že iz prisluškovalne afere Pirangate.

Nazaj k taroku. Čeprav je škisa ta teden odigral nespametno, se je iraška partija Erjavcu nekako izšla. Naslednje vprašanje pa je, koliko tarokov mu je ostalo v roki za odločilni krog, ki sledi prihodnjo soboto, ko se bo za vrh stranke DeSUS spopadel z ministrico Aleksandro Pivec. Bo pa tistemu, ki izgubi bitko za stranko, vsekakor lažje prenesti poraz. Namesto umika se lahko odloči za "začasno relokacijo".