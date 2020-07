Korona je precej delavcem prinesla tudi delo od doma. Poglejmo, v katero smer je potem vse skupaj krenilo v Ameriki in v katero pri nas. Izvedeli bomo precej o našem odnosu do dela, predvsem pa o naši predstavi poslovodenja.

Kadarkoli na predavanjih pokažem slovenske podatke o številu porabljenih ur in o učinkovitosti, se po dvorani razširi negodovanje, hej, tole pa ne more biti res – pa saj ne moremo vložiti toliko delovnih ur za tako malo učinka! Kako smo lahko po urah med prvimi v svetu, po učinku pa med zadnjimi.

Foto: STA Pred nekaj tedni sem doživel prizor, ki zadeve nazorno pojasni tudi najbolj nejevernim. Odkar sem se odločil razprodati svojo zbirko plošč, sem postal redni gost na pošti. Ker pošiljam priporočeno, moram naslovnika napisati na paket in še na priložen listek. Hitro sem imel tega dovolj in si kupil poceni tiskalnik, majhno in zmerno grdo škatlico brez žic. Pogledam naročilo na telefonu, pomigam s kazalcem in minuto kasneje dobim nalepki.

No, in tako prvič prikorakam na pošto s sadovi svojega tiskalnika. Gospa uslužbenka počasi obdeluje največji kup pisem A4, kar sem ga v življenju videl. Meter in pol, dva? "Ohoho!" vzkliknem od začudenja in se čudim še bolj, ko opazim, da so vsi naslovi in listki ob njih napisani z lepo žensko pisavo: "O! On nekdo je vse to napisal na roke!" Poštarica pokima z nasmehom: "Ja, gospa notarka je tako pridna! Tako pridna! Vsakih nekaj dni toliko pošte!" Dvignila je brado, da so ji oči dosegle vrh kupa in občudujoče se je smehljala.

Nebeška luč je žarela nanjo in ji razsvetlila obraz, ko je še enkrat ponovila besedo pridna in občudovanje se je prelivalo po celem kupu, ko je počasi spuščala pogled, se obrnila proti meni in se osredotočila na pošiljko v mojih rokah.

Na njej pa nalepka.

Izraz skrajnega gnusa ji je opral milino z obraza. Morala se je zbrati, da je opravila svojo dolžnost, a vsak njen gib in pogled me je obsojal in odklanjal. Tako lahko odklanjamo samo nekoga, ki je vreden vsega prezira, saj ni priden. Tako sem nam gnusi lahko le človek, ki je usmerjen k rezultatu, učinkovitosti in ne k nesmiselnemu delu.

Anketarji

Tako pač pridejo k nam OECD in EU anketarji in vprašajo: "Kaj ste naredili danes?" Uslužbenka pri gospe notarki pove, da je pripravila in oddala pošto. Anketarji vpišejo: "8 ur = poslana pošta."

V deželah, kjer uporabljajo tiskalnike za nalepke, je to pol ure.

In tako pridemo do naših rezultatov, razmerja med vloženimi urami in učinkom.

Slovenska pridnost

V kolumni slovenska pridnost sem razložil, od kod prihaja ta obsedenost z delom in sovraštvo do učinka. Preberite jo. Na kratko pa je povedal že Leonardo da Vinci: "Zamisliti se je delo gospodarja, izvesti pa služabnika." No, gospodar je torej usmerjen k učinku, tlačani pa k zavlačevanju in štepanju delovnih ur.

Slovenski gospodarstveniki vedno pojamrajo, kako neučinkovito je naše gospodarstvo. A koronakriza je prišla tudi zato, da je pokazala, kje ležijo njihove, ne samo delavčeve vrednote. Jamrajo o učinkovitosti, a ko jo "silom prilik" dosežejo, mnogi takoj pobegnejo k evidentiranju delovnih ur.

Delo od doma

Zaradi korone je mnogo podjetij delalo od doma – in glej, vse je bilo narejeno. Mnogo podjetij je tudi prešlo na digitalno poslovanje, tudi takih, kjer prej desetletje ni bilo mogoče ničesar spremeniti, v enem tednu pa so potem vse uredili.

Od doma je bilo torej narejeno celo več kot iz službe.

Ameriške posledice

Kot pri nas, tako tudi v Ameriki. Ker so tam zlobni kapitalisti usmerjeni k dobičku, so takoj ugotovili, da delavci lahko doma kar ostanejo. Recimo pri Twitterju, kar za zmerom (vir). Kar pomeni, da bodo podjetja privarčevala ogromne denarje pri poslovnih prostorih, saj bo to od zdaj vaša dnevna soba, če jo imate, ali pograd, če ga nimate. Še več, Facebook, torej ta nesrečni Zuckerberg, od katerega vedno lahko pričakujemo najslabše, je že najavil, da bodo plače lokalizirali glede na kraj, kjer živite. Če stanujete v mestu, ki je cenejše, boste manj plačani (vir).

Pomislite, koliko bodo šele podjetja privarčevala, ko bodo vse zaposlene preselila v šotorišče sredi tajge!

Izločanje delavcev v samostojne s. p.-je je pomenilo, da niste odpustili človeka, marveč podjetje, in ste si s tem olajšali vest. Sedaj pa ta človek sploh nima več telesa! Torej ni človek! Duh v računalniku je - vi mu poveste, kaj naj bo narejeno, in glej, zgodi se!

Kar pomeni, da šefi zasipajo delavce, ki imajo potem vedno manj prostega časa, in po zadnji raziskavi jih je v Ameriki sedaj 60 % bolj utrujenih kot prej, ko so delali v službi (vir).

Skratka, korona in delo od doma sta prinesla nov pospešek v izkoriščanje delavcev.

Slovenske posledice

Pri nas pa je šlo ravno v nasprotno smer. Poročajo mi o podjetjih, kjer so morali zaposleni šefu vsako uro (!) javljati, kaj delajo doma. In ko so prišli nazaj v službo, so bili najprej deležni pridige, da je bilo to delo od doma izjema in da se ne bo ponovilo. V podjetju, ki se ukvarja s prevajalsko dejavnostjo, so morali zaposleni ne le prevajati, marveč sproti poročati o številu prevedenih odstavkov.

Ne spreglejte, da je v pripravi nov zakon, ki poudarja štempljanje vsevprek: "Po novem bi lahko evidenco delovnega časa vodili tudi za delavce, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah (avtorska, podjemna pogodba ...) (vir)." Torej se ne bom več mogel zmeniti za roman, ga napisati in oddati, marveč bom zraven priložil še poročilo o porabljenih delovnih urah po straneh.

Neka prevajalka mi je omenila, da ji je poročanje šefom zmanjšalo učinkovitost za približno 15 %.

Pridnost vedno zmaga

Rad bi, da razmislite o tem: slovenski šefi so pustili ljudi domov, da so si sami organizirali delo in učinkovitost se je zvišala. A v nasprotju s tujimi šefi je slovenske zgrabila panika – kaj, če nekdo zdajle, ob 11.15, zabušava? Ali pije kavico? Kaj, če ni priden?

Velikokrat sem že zapisal, da imamo pri nas resen problem s poslovodenjem in predvsem z mikromenedžeriranjem. Korona mi je pritrdila: če sem zmenjen, da bo nekaj narejeno do jutri, kaj vraga me zanima, kaj delavec dela vsako uro. Torej, mu ne zaupam? Kakšnega delavca pa sem izbral?

Če ima podjetje šefa zato, da vsako uro bere poročila zaposlenih, potem je ta šef odveč, mirno ga lahko odpustijo. In ker se zaveda lastne odvečnost in nesposobnosti, bo še bolj vsako uro bedel nad pridnimi ljudmi pod seboj. Sebe torej pojmuje kot priganjalca sužnjev.

Ameriški delavec je po koroni bolj izčrpan, ker je moral narediti večji učinek, pri nas pa je izčrpan zato, ker je moral izpolnjevati več formularjev.

In smo spet pri pridnosti, tej lastnosti, ki obožuje ravno delo v prazno in ničevost, sovraži pa storilnost in uspeh.

Slovenija je povohala učinkovitost in ni ji bila všeč. Pobegnili smo nazaj v štempljanje.

Brezplodno izpolnjevanje formularjev je pač najvišje utelešenje pridnosti.

Dopust

V kampu je Janez obzidal celo parcelo okoli prikolice s kamenčki in oplel travo pri njej. Dopustnik, ki je šel mimo, je pohvalil njegovo pridnost in Janezu se smehlja ponosno srce. Mogoče bo šel pa proti večeru celo malo v vodo.

