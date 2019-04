Letošnji praznik dela v Velenju in okolici praznujejo prilepljeni ob vire novic, uradne in še bolj neformalne. Najprej smo brali, da bodo v Gorenju odpustili kar 1.720 delavcev, potem pa je naslednji dan sledil popravek: "Od 1.720 delavcev naj bi 270 presežnih delavcev odpustili, preostalih 1.450 pa naj bi dobilo novo pogodbo o zaposlitvi." ( vir )

Tu je že priložnost za učenje, kako delujejo naši možgani. Že Machiavelli je opazil čudna pota logike, ko sprejemamo slabe novice. Če najprej trčimo ob katastrofalno (1.720 izgubljenih služb), ki ji sledi popravek, da je odpuščenih le 270, se nam nova številka v primerjavi s prvo zdi boljša. Kaj boljša, odlična! Pravzaprav gre za dobro novico. "Ej, stari, si slišal, samo 270 jih bodo odpustili! Dobre vladarje imamo!"

Nauk #1: obljubite katastrofo, ko pripravljate nesrečo - podaniki vam bodo za nesrečo hvaležni, ker ni katastrofa.

Vodenje

Gorenje ima veliko izgubo. Ukrepi so torej nujni. Če bi padli z Marsa, bi pričakovali, da bodo zamenjali vodstvo, ki je slabo vodilo podjetje, in odstranili precej srednjega sloja upravljanja, ki je večinoma nepotreben.

To so tisti, ki stalno od podrejenih zahtevajo poročila, da jih posredujejo šefom in s tem upravičujejo svoj obstoj. Povzročajo veliko dodatnega dela, zmanjšujejo preglednost poslovanja, odvračajo pozornost vodilnih, skratka, občasna čiščenja na tem področju so nujna.

A glej, odpuščeni ne bodo ti, marveč: "Po podatkih sindikata je med predvidenimi 270 presežnimi delavci večina takšnih, ki opravljajo najbolj enostavna delovna mesta v podpornih službah, kot so čistilke, varnostniki, skladiščniki …" (vir)

Skratka, ne bo odletel Franjo, marveč čistilka Fikreta in skladiščnik Janez.

Pa saj tu ni logike, porečete - a le če ste z Marsa.

Ljudje pa vemo, da je eden osnovnih kriterijev presoje, ki se zgodi globoko v nezavednem, pripadnost skupini.

Primerjanje

"Če je preveč vodstvenega kadra, zakaj potem ne ukinejo teh delovnih mest? Zakaj spreminjajo celotno sistemizacijo in delajo reorganizacijo? Če je prejšnje vodstvo krivo za 110 milijonov evrov izgube, od tega okoli 37 milijonov iz tekočega poslovanja, zakaj bi posledice nosili delavci, ki so vseskozi delali tako, kot jim je bilo naročeno? Tako pa sedaj ti, ki so sokrivi za izgubo, pripravljajo kriterije za odpuščanje.

Ti tega ne morejo delati. To so ljudje, ki so tudi v preteklosti delali reorganizacije, ki niso bile uspešne. Zaposlene zato moti, da so še vedno ljudje, ki so krivi za slabe rezultate Gorenja, tu. Delavce se pa opozarja, da jih je preveč in da sledijo morebitni viški." (vir)

Nauk #2: člani iste skupine krivdo vedno iščejo zunaj te skupine.

Kaj pa imata direktor in čistilka skupnega? Nič. Ne bo torej direktor odpuščal direktorja, marveč bo poiskal člana druge skupine. Če je mogoče, tiste najmanj vplivne.

Milijoni in centi

Nauk #3: možgani niso kalkulator, marveč organ za primerjanje.

Tega se zaveda zelo malo ljudi, zato naj pojasnim zelo počasi.

Recimo, sedite na sestanku uprave in poslušate poročilo o projektu. Polom, katastrofa, zapravili ste milijon evrov. Težko, moreče vzdušje leže na člane uprave in molk postane gost in dušeč. Če bi trajalo, bi umrli od hudega!

Potem pa, po nekaj minutah, eden od članov uprave reče, čakaj, čakaj, zjutraj pa nisem videl tistega študenta za sprejemnim pultom. Da si ni morda pisal ure preveč, če je v resnici zamudil.

Takoj vsi člani uprave buljijo v računalnike, preverjajo podatke - in res! Študent Miha je zamudil celo uro! Oškodoval bi podjetje za 3,80 evra bruto, če uprava ne bi bila tako budna.

Vzdušje se v trenutku popravi. Člani uprave se spogledajo, si zadovoljno pokimajo in se veseli razidejo.

Možgani namreč ne primerjajo številk, razen če jih izrecno ne prisilimo, marveč zaključene procedure, geštalte. Uprava je na tem sestanku naredila nekaj slabo (projekt, 1 komad) in nekaj dobro (študent, 1 komad), torej so izenačili in gredo domov z mirno vestjo. Da so torej primerjali milijon in študentsko uro za 3,80 evra, so pa že malenkosti in drobnjakarstvo.

Zato bosta iz Gorenja letela čistilka Fatima in skladiščnik Janez. Res je, da je uprava izgubila 110 milijonov, a so zato odkrili prašen kotiček v kotu pisarne in založen paket v skladišču, torej dva dobro opravljena geštalta v primerjavi z enim samim.

Če potegnemo črto, je uprava Gorenja torej delala dobro.

Status

Nauk #4: naši senzorji vedno ocenjujejo razporeditev moči v okolici.

Preden se lotite množičnih odpuščanj, pač potrebujete določena zagotovila. In glej, glej, skrito čisto na dnu neke novice: "Zanimiv je sicer tudi povsem svež podatek, da je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki se danes mudi v Pekingu, predstavnikom kitajskega Hisenseja obljubil, da je naša država odprta za nadaljnje projekte Hisenseja v Sloveniji." (vir)

Med pisanjem se občasno ustavim, pogledam v neskončnost in razvijam misel. Zdajle sem opazil, da se mi je pogled ustavil na knjižni polici, na točno eni knjigi, na hrbtišču katere piše Ivan Cankar - Drame. Kaj če bi vzel to knjigo … Ampak saj vem, kje bi se mi odprla.

Bojevit praznik dela vam želim!