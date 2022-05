Kučanova zmaga: Golob ruši Drnovška

Ta teden dobimo dva šefa vlade. Hkrati bosta v vladni palači. Ob Janezu Janši bo premier, ki še ne bo vodil vlade, Robert Golob. Dobil bo mandat, da parlamentu predlaga ministre. Zadnji teden je Golob višal število ministrstev. Iz 14 na 19. Število ministrov pa na 20. To bi bil rekord zadnjih desetletij in dosežek v evropskem merilu. V Nemčiji kancler Olaf Scholz vodi kabinet, ki ima 17 članov. S kanclerjem vred. Toliko jih ima tudi vlada Janeza Janše. A Golob ne zmore s tako malo ministri. In celo dogovoril se je že s "partnerji", kdo vse dobi dodatne položaje. A se je zalomilo. In za začetek se bo moral zadovoljiti z manj.

Nazadnje je imel 20 ministrov, ki so vodili 16 ministrstev, Janez Drnovšek (LDS). V vladi, ki jo je sestavil z Marjanom Podobnikom (SLS). Drnovšek je po razpadu tiste vlade in odločni zmagi na volitvah leta 2000, ko ga je podprl višji delež volivcev kot letos Roberta Goloba, strukturo vlade močno reformiral in število ministrov znižal na običajno raven v Evropi. Za pet. Iz 20 na 15. V Evropi je običajno število med deset in 15, so takrat opozarjali ob spreminjanju zakona. Te dni resnih primerjalnih argumentov, zakaj Golob viša število ministrstev, ni bilo slišati. Nobenih. Slišali smo le: mi smo zmagali. In, da bo to okrepitev. Argument moči. Ker ni moči argumenta.

Je za Golobom stara Kučanova vizija?

Roberta Goloba je pred volitvami podprl Milan Kučan in volitve razglasil za zadnjo bitko svoje generacije. Drnovšku je Kučan, ko je bil še predsednik republike, očital, da ne ponuja dovolj vizije. Državo je Drnovšek, tudi s podporo desnih strank, pripeljal v Evropsko unijo in Nato. Vrnil v demokratičen zahodni svet, ki spoštuje svoboščine ljudi. Velikost vlade je takrat Drnovšek skrčil v dimenzije, običajne za Evropo. Velikansko število članov vlade (izvršnega sveta), celo še večje od tega, ki ga želi Golob, smo imeli v socializmu. V čas Milana Kučana in njegove generacije. Ki je imela vizijo. Komunistično. Takrat je bilo ministrov (članov izvršnega sveta) celo krepko več kot 20. Delegatov v skupščini pa več sto. Bili so pajaci brez moči. Odločal je nekdo drug.

Foto: Siol.net Da je z Golobom zmagal Kučan in da se vračamo v čase enega političnega bloka, ki s svojo vizijo obvladuje vse, je bilo pomembno še zaradi druge velike teme ta teden: medijev. Večina medijev je ob predlogu Roberta Goloba, da hoče kar pet ministrstev več, obveščala, da je glavni problem, ker bi SDS Janeza Janše o tem razpravljala. In ne kar potrdila na vrat in nos. Ni v skladu z rezultatom volitev, če se v parlamentu preveč govori, smo slišali. Si lahko predstavljate srhljivo podobo nove svobode? Ali medijskega tlačanstva. Še govoriti se ne sme. Janša in SDS si še upata. Mediji in novinarji niti slučajno. Posvetovalni referendum o Golobovem povečanju števila ministrstev za pet, ki ga je predlagala SDS, so skupaj z Golobom mediji večinoma razglasili za nagajanje in poskus onemogočanja prevzema oblasti novi vladi. Bili so hudi. Podoba je lepo pokazala, kdo in kako močno obvladuje največje medije. Ki nam potem prikazujejo, kako najboljšim kadrom, kot so Marjan Šarec, Alenka Bratušek in drugim Golobovim političnim sorodnikom, hudobna opozicija povzroča težave pri zaposlovanju. V parlamentu smo od nove poslanke Gibanja svobode, prej Pozitivne Slovenije, občasno pa "neodvisne" novinarke Tamare Vonta slišali povsem naravnost, da je kritiziranje projekta petih novih ministrstev nasprotovanje rezultatu volitev. Pa čeprav v času pred volitvami ni bilo opaziti, da bi imela Vonta z Golobom na zastavi ustanovitev množice novih ministrstev in tudi to je bilo prikrito, da bo, če Levici Luke Meseca za las uspe priti čez parlamentarni prag, Mesec takoj dobil novo ministrstvo za solidarno prihodnost, službenega voznika z avtomobilom in kup varnostnikov, da ga zaščitijo pred ljudstvom. Marjan Šarec in Alenka Bratušek pa s 3,7 in 2,6 odstotka najmanj ministrstvi za obrambo in infrastrukturo. Bratuškova ministrstva zdaj, ker je SDS predlagala premislek o referendumu o teh veličastnih zamislih, ne bo dobila čisto takoj. Začasno bo le državna sekretarka.

Ni edina, kjer so težave. In tudi niso le na ravni ministrov. Poskrbeti morajo tudi še za propadlega mandatarja Karla Erjavca. Zaradi tega Golob najbrž že dalj časa nasprotujejo običajnim menjavam veleposlanikov, ki jih po dolgem postopku, ki vključuje tudi soglasja držav, v katerih bodo našo državo zastopali, končuje predsednik republike Borut Pahor. Golob napoveduje predčasne odpoklice veleposlanikov. S tem bi odprl prosto mesto v Moskvi. In drugod. Za svoje kadre. Erjavec je v preteklosti v Moskvo zelo rad potoval. Golob pa v času svobode uresničuje številne želje. Svojim. Te spremembe bo olajšalo, če bo konec leta izvoljen še bolj svoboden predsednik republike od Boruta Pahorja, ki je pri veleposlanikih vztrajal, da je interes države pred interesom svobodnjakov. Da je država več kot Robert Golob in njegova nova stranka. Pahor je bil zadnja leta dober predsednik. Doslej daleč najboljši, kar smo jih imeli.

Ko mediji mirno objavljajo laži

Presenečenje zadnji teden niti ni bil očitek SDS, da z razpravami in referendumskim predlogom o tem, ali Golob res potrebuje krepko več ministrov kot Olaf Scholz, poskušajo onemogočiti Golobu, da bi zavladal. Presenetljivo je bilo, kako so mediji to objavljali brez vsake opombe. Čeprav je šlo za povsem očitno propagandno laž. Nobenega kritičnega premisleka ni v medijih, ko gre za interese Roberta Goloba. Menjave oblasti zahteva SDS, da bi parlament razpravljal o povečanju števila ministrov, ne onemogoča. Golob lahko oblast prevzame kadarkoli. Z nespremenjenim številom ministrov. Dodatnih ministrstev ob menjavi oblasti pa ni predlagala SDS. Golob je. Če želi drugačne ureditev, mora Golob doseči spremembo zakona. Po procedurah, ki so določene. Za to ni kriv SDS. Takšno ustavno ureditev imamo. Ni popolne svobode za vladarje. Težave, da bi hitro prevzel oblast, si je z ambicijo, da bi "okrepil" vlado, povzročil kar Golob sam. Podobno mu je tudi že propadla zamisel, da bi si še pred nastankom vlade povsem podredil RTV Slovenija. Z zamenjavo programskega in nadzornega sveta, ki sta bila nedavno ravno imenovana. In nista njegova.

Foto: Vid Ponikvar Drnovšek, ki je znižal število ministrov, ko je na podoben način kot Golob prevzemal oblast v levi koaliciji, je javno povedal, da je za pluralne medije. V tem se je strinjal s takratno opozicijo. Bil je tudi za pluralno RTV Slovenija. Robert Golob je za depolitizacijo medijev. Kaj to pomeni, pokaže predlog Golobove poslanke Mojce Pašek Šetinc, da bi združili programski in nadzorni svet in na ta način zamenjali člane, ki so preveč desni in povrnili ureditev iz starih časov, ko je tak "svet" že vodil Janez Kocijančič. Na vrhu sveta RTVS je bil od leta 1998 do leta 2006. Kocijančič je bil pred tem predsednik naslednice Zveze komunistov. Danes SD. Kučanov človek. Drnovšek je, ko je bil še šef vlade, javno povedal, da ni dobro, če vse medije obvladuje le ena stan. Ni pa nikoli naravnost dejal, da je to Milan Kučan. Vladavino Kocijančiča iz SD na RTVS je odpravila šele prva vlada Janeza Janše. Janša je bil za pluralne medije iz podobnih razlogov kot Drnovšek: ob tem, da to pomeni modernizacijo države v smer zahodne Evrope in svobodnega sveta, so v ozadju bili tudi osebni razlogi. Kot Drnovšek tudi Janša ve, da bodo Kučanovi mediji in novinarji proti njemu in njegovi stranki. So že. Mojca Pašek Šetinc je to bila vedno.

J ... malo jih je, nas pa veliko

In tudi zdaj je, ko predlaga takojšnjo podreditev javne RTV spet levici. Na RTVS je, kot je razkril Marcel Štefančič, pač nekaj napačnih novinarjev in urednikov, predvsem pa direktorjev, in znano je, kdo so in kako jih je mogoče "depolitizirati". A se je zadnji teden tudi to zalomilo. SDS je koalicijo prehitela in poslanci zdaj razpravljajo o ideji SDS, da bi obvezno plačevanje prispevka za RTV spremenili v bolj prostovoljnega. In ne o "depolitizaciji". Z zavzetjem RTVS svobodnjakom ne bo šlo na hitro. S prvo preiskovalno komisijo, ki jo Golobovi tudi že ustanavljajo, čeprav bi takšne komisije morale biti oblika opozicijskega nadzora nad oblastjo, pa so svobodnjaki še dodatno pokazali, da jih zanima le uničenje pluralnosti v medijih. Kot glavni problem so ponudili, ker državna podjetja in s tem država zadnja leta, kar je vladal Janez Janša, financirajo tudi dejavnost Bojana Požarja, Nove24TV ... In ne le POPTV, ki so jo z denarjem v deset milijonskih vsotah zalili že v času Mira Cerarja. O čemer pa, seveda, ne predlagajo preiskave. Kot ne predlagajo preiskave, zakaj je Golobov GEN-I nakazoval 103 tisoč evrov podjetju, ki ga je ustanovila Vesna Vuković, novinarka portala Necenzurirano, ki je veliko in zelo prijazno pisal o Golobu. Povsem drugače pa o Janši in SDS. In česar pred volitvami niso bili pripravljeni pojasniti. Za večino medijev pa sploh ni bila dilema. Kot da so plačani.

Cilj s spremembami zakona o RTVS in preiskavo je tisto, s čimer je zaslovel že Marjan Šarec z razvpitim javnim pismom direktorjem državnih podjetij, naj premislijo, kje plačujejo reklame. Saj veste, v medijih, ki nimajo pravih stališč, ki so blizu opoziciji, se ne sme. Več o tem lahko preberete tu: ALI JE ŠAREC PRESTOPIL MEJO IZRAŽANJA, KI PRITIČE PREDSEDNIKU VLADE?

Ta nenavaden odnos do medijev se ujema tudi z ostrim zavzemanjem za izstop iz Nata Luke Meseca, ki se mu je Golob pridružil s pozivanjem k blokiranju oboroževanja vojske z osemkolesniki, s katerim država dramatično zamuja. Nakup so že večkrat onemogočili. Nazadnje Marjan Šarec pred štirimi leti, da bi dobil glasove Levice za položaj mandatarja. To ga zdaj po logiki "svobode" kvalificira za obrambnega ministra. Če bo obramba postala komedija, je Šarec vsaj pravi za to vlogo. Zahodno vojaško zavezništvo Nato pa je za levico problem preprosto zaradi tega, ker združuje demokratične države, ki spoštujejo temeljne svoboščine in kjer običajno ni popolne oblasti ene stranke v medijih in drugih podsistemih.

Golob se nam za zdaj kaže kot rušitelj dediščine Janeza Drnovška, ki državo vrača v krasne stare čase Milana Kučana.

Kučanova generacija je pač zmagala. Že spet.