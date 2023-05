Splošni pogoji - pravni nasveti na Siol.net

TSmedia v sodelovanju s podjetjem 12media ponuja uporabnikom Siol.net brezplačne osnovne informacije oziroma neobvezujoče smernice, ki so lahko pomoč pri reševanju pravnih težav, s katerimi se srečujejo uporabniki Siol.net na različnih področjih prava, kot so civilno pravo, delovno pravo, družinsko pravo, kazensko pravo idr.

SPLOŠNI POGOJI ZA ''PRAVNE NASVETE'' V RUBRIKI NA Siol.net.

1. Ponudnika

2. Način oddaje vprašanja

Uporabnik z oddanim vprašanjem, izpolnjenimi podatki (ime, priimek in e-naslov), s strinjanjem s temi splošnimi pogoji ter s klikom na gumb Pošlji v rubriki ''Pravni nasveti'' na Siol.net potrjuje, da sprejema te splošne pogoje, da so mu določbe teh splošnih pogojev v celoti znane, razumljive in jasne.

Z oddanim vprašanjem med uporabnikom in ponudnikom ali tretjimi osebami ne nastane nobeno poslovno oziroma pravno razmerje.

Uporabniki bodo lahko svoje vprašanje oddali prek spletnega obrazca v okviru ''Pravni nasveti'' na Siol.net.net, uredništvo Siol.net pa se bo samostojno odločilo, katero vprašanje (pravno težavo) bo izbralo za obravnavo in ga posredovalo naprej v obravnavo in oblikovanje nasveta pravnikom (pravniknadlani.si). Uredništvo Siol.net bo vprašanje in pravni nasvet uredilo in objavilo v obliki članka v rubriki ''Pravni nasveti'' na portalu Siol.net, pri čemer lahko tak članek prosto opremi s slikovnim ali videogradivom. Uredništvo Siol.net si pridržuje prosto presojo, kdaj bo objavilo tovrsten članek. Uredništvo Siol.net si tudi pridružuje pravico, da kadarkoli uporabi vprašanje uporabnika, ki bi bilo glede na tematiko ali drug namen primerno za objavo na portalu Siol.net. Ponudnik 12media, d. o. o., ki pripravlja odgovore, si bo prizadeval v okviru svojih zmožnosti kar najhitreje odgovoriti na vprašanja, vendar pri podajanju odgovorov ni časovno omejen.

Ponudnik 12media, d. o. o. pripravi pravno mnenje glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik, in glede na svoje strokovno znanje in izkušnje ter glede na znanje in izkušnje strokovnjakov, s katerimi sodeluje.

Ponudnika si pridržujeta pravico, da vsakršno zastavljeno vprašanje, ki bo kazalo znake neresnosti, žalitev, diskriminacije ali drugih neprimernih načinov, zavržeta oziroma nanj ne podata odgovora.

Ponudnika 12media, d. o. o., in TSmedia, d. o. o., ne dajeta nobenega jamstva, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve ''Pravni nasveti'' na Siol.net, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Ponudnika 12media, d. o. o, in TSmedia, d. o. o., ne prevzemata nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve ''Pravni nasveti'' na Siol.net. Prav tako ponudnika nista odškodninsko odgovorna v primeru pasivnosti oziroma v primeru, če ne odgovorita na posamezna vprašanja.

3.Uporaba avtorskega dela

Vsebine, objavljene na Siol.net, so last TSmedie in predstavljajo predmet avtorskih in sorodnih pravic. Njihovo reproduciranje je prepovedano. TSmedia, d. o. o., si pridržuje pravico do uporabe vsebin za javne namene, posredovanih s strani uporabnika, pri čemer je dolžna varovati pravico do zasebnosti uporabnika. Ob tem se uporabnik strinja s prenosom svojih avtorskih (materialnih/nematerialnih) pravic na družbo TSmedia, d. o. o.

Besedila in druga gradiva, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve, so avtorska dela. Ponudnika dovoljujeta, da uporabnik ta avtorska dela prosto uporablja v zasebne in nepridobitne namene. Vsakršna drugačna ali širša uporaba je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem ponudnikov.

Vsi podatki uporabnika bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatki, ki se zahtevajo za zastavitev vprašanja, so podvrženi Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

4. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Ponudnika obdelujeta osebne podatke za namen posredovanja pravnih nasvetov.

S podpisom in soglašanjem s temi pravili se uporabnik strinja, da je seznanjen s temi pravili in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Ponudnika se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi. Ponudnika bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 163/22) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljavca osebnih podatkov sta TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, in 12media, d. o. o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE (v nadaljevanju upravljavca).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

• obdelava na podlagi soglasja – za namen pošiljanja pravnih nasvetov.

Za namen pridobitve vprašanja udeležencev ter objave pravnega nasveta.

• Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta upravljavca dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta upravljavca te podatke prenehala obdelovati.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

• ime, priimek, e-naslov za namene pridobitve vprašanja udeležencev, pošiljanja pravnih nasvetov ter objave pravnega nasveta ter vprašanja v rubriki ''pravni nasveti'' na Siol.net.

Upravljavec 12media obdeluje naslednje osebne podatke:

• ime, priimek, e-naslov za namene pridobitve vprašanja udeležencev, pošiljanja pravnih nasvetov.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od udeleženca, ko slednji prek obrazca odda vprašanje.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta do preklica s strani udeleženca.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnika osebnih podatkov sta TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana 12media, d. o. o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Udeleženci lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavca o uporabniku obdelujeta,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavca prenehata uporabljati oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko udeleženci:

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcema.

Udeleženec pravice uveljavlja tako, da enemu od upravljavcev, to sta TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ali 12media, d. o. o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE, posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer:

• družbi TSmedia na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,

• družbi TSmedia na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,

• družbi 12media, d. o. o., na poštni naslov: Cesta 24. junija 23, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE,

• družbi 12media, d. o. o., na e-naslov: info@12media.si.

Udeleženec se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko udeleženec upravljavcema sporoči pisno. Določene pravice udeležencev so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovila v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če udeleženec meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vložita pritožbo pri TSmedia, d. o. o., in/ali 12media, d. o. o. Udeleženec pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov dpo@tsmedia.si ali na 12media, d. o. o., Cesta 24. junija 23, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE.

Udeleženci lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d. o. o., ter 12media, d. o. o., pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavca ne moreta pridobiti, sodelovanje ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia ne bo uporabljal avtomatiziranega odločanja in profiliranja pri delovanju spletne strani, če za to ne bo pridobil soglasja udeleženca (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

Preklic sodelovanja

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja storitve Pravni nasveti prekliče svojo udeležbo, tako da pošlje sporočilo organizatorjem na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

5. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta ponudnika ''Pravnih nasvetov''. V primeru utemeljenih pritožb se ponudnika zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila udeleženca.

6. Končne določbe

V primeru okoliščin, na katere ponudnika ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno prekineta izvajanje storitve ''pravni nasveti'' na Siol.net. V takšnem primeru ponudnika udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo.

Ponudnika si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih storitve bosta ponudnika udeležence obvestila na spletni strani rubrike ''pravni nasveti'' na Siol.net.net. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave na spletnem portalu podjetja TSmedia, d. o. o.

Ti pogoji veljajo od 15. 5. 2023 in se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila.