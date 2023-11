Po ločitvi otrokom ne plačuje ničesar, dobiva pa olajšavo. Je to pošteno?

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaše vprašanje je zelo zanimivo in aktualno. Sicer tega niste napisali, ampak verjamemo, da sta z bivšim možem uredila varstvo in vzgojo ter skrb za otroke prek pristojnega centra za socialno delo (CSD) in sodišča oziroma z notarskim sporazumom. Če ni tako, pa imate še vedno odprto možnost sprožiti ustrezen postopek ureditve varstva in vzgoje skupnih otrok ter plačevanje preživnine.

Dolžnost preživljanja je ena izmed temeljnih dolžnosti staršev in je povezana z neposredno skrbjo za otroka, da bi mu omogočili ustrezne življenjske razmere, potrebne za njegov razvoj, predvsem pa šolanje in strokovno izobrazbo glede na njegove sposobnosti, nagnjenja in želje (tako tudi 103. člen ZZZDR).

Gre za otrokovo temeljno pravico, na katero ne vpliva niti odvzem roditeljske pravice, saj starš, ki mu je bila roditeljska pravica odvzeta, ni oproščen dolžnosti preživljanja otroka (125. člen ZZZDR). Pravica do preživnine je otrokova osebna pravica, ki se ji ni mogoče vnaprej odpovedati (128. člen ZZZDR) in ki se ne more prenašati na drugega. Preživninska obveznost je obvezna do otrokove polnoletnosti, v primeru rednega šolanja pa do dopolnjenega 26. leta starosti.

V vašem primeru se oče otroka izogiba plačevanju ter celo zahteva davčno olajšavo, čeprav ne plačuje ničesar. Zaradi uveljavljanja olajšave je v davčnem prekršku in o tem lahko obvestite pristojni urad finančne uprave (Furs), ki bo izvedel ustrezen postopek.

Neplačevanje preživnine je tudi kaznivo dejanje, ki ga obravnava Kazenski zakonik v 194. členu – neplačevanje preživnine. Za to je predvidena tudi zaporna kazen.

Predlagamo vam, da očeta najprej pisno pozovete k plačevanju. V tem pozivu mu postavite krajši rok, da začne plačevati preživnino. V primeru zavrnitve oziroma nadaljevanja neplačevanja imate možnost sodne izterjave preživnine z izvršbo ter tudi vložitev kazenske ovadbe zaradi neplačevanja. V primeru ovadbe bo postopek prevzelo tožilstvo po uradni dolžnosti.