Med poskusno dobo vse lepo, potem pa šok in grožnje!

V podjetju sem zaposlena od 1. marca 2023. S koncem avgusta sem končala poskusno dobo. Po tem obdobju ni nihče nič komentiral, ne nadrejeni ne kadrovska služba. Rečeno je bilo, da so zadovoljni z mojim delom, kar da kažejo tudi pozitivni odnosi in prihranki. Uvajanja sicer dejansko nisem niti imela: začela sem kar delati. V začetku oktobra pa me je nadrejena kritizirala, da dela ne opravljam dobro, da se v e-poštnih sporočilih preveč zahvaljujem in za to porabim preveč časa. V bistvu je našla neke neutemeljene in brezpredmetne razloge, samo da bi se me znebila. Želela me je kar odpustiti, saj je mislila, da sem v podjetje prišla mesec dni kasneje. Zdaj bi me premestili na drugo delovno mesto, prejela bi novo pogodbo z občutno nižjo plačo za nižjo zahtevano izobrazbo. Ali je to sploh mogoče? In da nadrejena širi neresnice in ustvarja brezpredmetne težave, čeprav me vsi sprejemajo pozitivno. Kaj mi preostane? Groza me je ... Urška M.