Delodajalec spreminja sistematizacijo. Kaj me čaka?

Delodajalec bo sprejel novo sistematizacijo delovnih mest. Dobili bomo nove nazive za obstoječa delovna mesta z malo drugačnimi opisi del in nalog, vendar bomo delali enako kot do zdaj. Ali delodajalec lahko zniža že pridobljene pravice oziroma osnovno plačo s spremembo sistematizacije?

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Primož, vsak delodajalec, ki ima več kot deset zaposlenih, mora z internimi akti določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Temu se pravi sistematizacija delovnih mest. Sistematizacijo lahko delodajalec spreminja in prilagaja svojim potrebam.

S spremembo sistematizacije se posamezna dela oziroma delovna mesta velikokrat vrednotijo drugače, kot so se v predhodni sistematizaciji. Delovna mesta se lahko ukinjajo ali na novo oblikujejo. Vsak delodajalec ima glede na potrebe delovnega procesa, organizacijo dela in racionalizacije poslovanja pravico do spreminjanja sistematizacije delovnih mest. Sistematizacija določa tudi pogoje za napredovanje in večkrat tudi pomeni spremembo vrednotenja delovnih mest oziroma posledično nižanje ali tudi višanje plače zaposlenih.

Vaše vprašanje je tako popolnoma na mestu in logično.

Vsekakor sprememba sistematizacije ne pomeni posega v že pridobljene pravice delavcev in sprejetje novega akta neposredno na pravice delavcev nima učinka. Sklenjena pogodba o zaposlitvi velja tudi po spremembi sistematizacije, in sicer v nespremenjeni obliki. Delodajalec ne more posegati v že sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Če ima posamezni delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ta velja v nespremenjeni obliki naprej.

Pogodba o zaposlitvi se lahko spremeni le s soglasjem delavca ali v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je mogoča samo v primeru ukinitve delovnega mesta, kar se šteje za poslovni razlog odpovedi. Iz vašega vprašanja ne izhaja, da bi šlo za takšne primere.

Odgovor na vaše vprašanje se torej na kratko glasi: delodajalec ne more in ne sme posegati v že pridobljene pravice delavca kljub spremembi sistematizacije delovnih mest v podjetju in torej ne more zniževati plače.