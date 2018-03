V Ljubljani za sobo brez sanitarij želijo tri tisočake po kvadratu #foto

Lastniki sob brez kuhinje in sanitarij želijo v Ljubljani zanje iztržiti tudi do tri tisočake po kvadratnem metru. Povpraševanje sicer obstaja, a nepremičninarji se strinjajo, da gre za občutno prevelike apetite prodajalcev.

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so v zadnjih dveh letih poskočile za četrtino, pozitivne smernice pa bi se zaradi pomanjkanja novogradenj lahko nadaljevale.

Na največjem slovenskem portalu nepremicnine.net smo zasledili več ponudb za prodajo sob v stanovanjskih blokih. Praviloma jim ne pripadajo lastne sanitarije in kuhinja, temveč si jih lastniki delijo s preostalimi prebivalci istega hodnika.

Trenutno v Ljubljani prodajajo pet takšnih nepremičnin velikih okoli deset kvadratnih metrov. Čeprav imajo nekatera v oglasih zapisano večjo površino, gre za seštevek skupnih prostorov v souporabi. Cene se gibljejo od 24 do 36 tisoč evrov.

Za kvadratni meter od dva do tri tisočake

Najceneje je na prodaj dobrih deset kvadratov velika prenovljena soba v Šiški, kjer želi prodajalec zanjo iztržiti 23.800 evrov. Najdražja soba je v devetem nadstropju stolpnice na Vodmatu, kjer je treba za 17 kvadratov bruto površine odšteti 36 tisočakov. Neto stanovanjska površina sicer meri deset kvadratov.

V petem nadstropju bloka na Prulah je na prodaj 12 kvadratnih metrov velika soba. Kopalnico in sanitarije si deli šest lastnikov sosednjih sob v nadstropju. Oglaševana cena znaša 33 tisoč evrov oziroma več kot 2.700 evrov za kvadratni meter. Foto: Nepremicnine.net Prodajna cena kvadratnega metra stanovanjske površine tako znaša od dva do tri tisoč evrov, k temu pa je treba prišteti še plačilo dvoodstotne provizije nepremičninskemu posredniku.

Sobe v nekdanjih samskih domovih

Tovrstne nepremičnine so pogosto v objektih, ki so nekoč delovali kot samski domovi za delavce iz republik nekdanje Jugoslavije. Pozneje so posamezne dele objektov prodali fizičnim osebam. Ti so jih oddajali naprej ali pa z nakupom več sob preuredili v manjša stanovanja. Vsake toliko časa se kakšna izmed njih pojavi na trgu.

"Zanimanje za tovrstne nepremičnine obstaja. Zanje se večinoma odločajo kupci s socialnimi težavami, ki si želijo lastnega doma. Ponudba ni velika, pa še ta ima nesprejemljivo visoke cene," pojasnjujejo v ljubljanski nepremičninski agenciji Euromark-a, ki prodaja eno od takšnih sob. Doslej jim je uspelo prodati zgolj eno podobno, pa še to po bistveno nižji ceni.

Ceno spustili za več kot desetino

Podobnega mnenja so tudi v podjetju Nepremičnine Plus, ki trenutno prodajajo deset kvadratnih metrov veliko sobo s kuhinjsko nišo in souporabo sanitarij. Prvotno postavljeno ceno 38 tisoč evrov so znižali za pet tisočakov, a menijo, da je še previsoka. Zaznavajo sicer nekaj povpraševanja, a realno prodajno ceno vidijo pod 30 tisočaki.

V agenciji Euromark-a opažajo, da souporaba kopalnice, sanitarij in kuhinje v praksi deluje, saj se za nakup odločajo ljudje, ki so takšnega življenja že navajeni.