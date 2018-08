Ko boste zagotovo veseli klica iz banke

Oglasno sporočilo

Zlikovci so vedno na preži. Zato je dobro, da imate na svoji strani nekoga, na kogar se lahko zanesete. Nekoga, ki lahko morda morebitne zlorabe pravočasno zazna, vas nanje opozori in skupaj z vami najde najboljše rešitve, da jih prepreči.

Zaradi naprednih varnostnih mehanizmov v NLB včasih zaznamo nevarnosti, še preden jih občutite stranke. Takrat je pomembno, da čim prej stopimo v stik z vami, to pa lahko storimo le, če imamo vaše prave podatke.

Zbrali smo nekaj situacij, v katerih je koristno, da lahko hitro navežemo stik z vami in skupaj z vami tudi hitro ukrepamo.

Po dvigu na bankomatu, kjer je bil odkrit skimming, vas lahko obvestimo

Ko v banki zasledimo, da je bil na bankomatu izveden skimming, pokličemo imetnike plačilnih kartic, ki so ta bankomat uporabljali. Če ste dvigovali denar na sumljivem bankomatu in imamo vaše kontaktne podatke, vas bomo poklicali in predlagali rešitve. Tako bomo lahko pravočasno preprečili, da bi zlikovci izpraznili vaš račun.

Morda vas opozorimo na nenavadne vzorce plačevanja s kartico

Lahko vam tatovi ukradejo le podatke o kartici, kartico pa še vedno imate. Ko zaznamo nenavadne vzorce nakupovanja s plačilno kartico, vas bomo poklicali in preverili, ali ste sumljive nakupe res opravili vi. Če boste zlorabo potrdili, lahko plačilo ustavimo in kartico blokiramo.

Morda vas opozorimo ob nakupovanju na tveganih spletnih straneh

Tudi če zaznamo, da želite izvesti plačilo nakupa na spletni strani, ki ima oznako visokega tveganja, vas bomo poklicali in na to opozorili ter poiskali ustrezno rešitev.

To je le nekaj situacij, v katerih je koristno, da se dobro poznamo. Več jih preberite v članku 6 situacij, v katerih boste zagotovo veseli klica iz banke. Ne pozabite, da vas lahko pravočasno obvestimo, potrebujemo vaše prave in aktualne podatke.

Naročnik oglasne vsebine je NLB.