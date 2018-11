Kam se je najbolje preseliti zaradi boljše plače ali življenja?

Glede na poročilo podjetja HSBC je, gledano celotno, najbolj primerna država za preselitev Singapur. Za napredovanje v karieri in s tem višje prihodke je najprimernejša Švica, glede pogojev za življenje Nova Zelandija in glede na pogoje za vzgojo družine Švedska.

Britanska banka HSBC je objavila 11. zaporedno lestvico držav, ki so najboljše za izseljence. Podatki temeljijo na anketni raziskavi, ki jo je za HSBC opravil YouGov. V raziskavo je bilo vključenih 22.318 priseljencev v 31 državah. Z ocenami o svojih izkušnjah v tujini so podali svoje mnenje o treh področjih, od katerih je vsako razdeljeno na devet podkategorij. Opredelili so se glede ekonomije (možnosti zaslužka in razvoja kariere), pogojev za življenje in pogojev za vzgajanje družine.

Skupno najboljši Singapur

Glede na izsledke anketne raziskave je najboljša država za preselitev Singapur. Uvrstil se je na tretje mesto glede možnosti zaslužka in razvoja kariere, na šesto mesto glede življenjskih pogojev in peto mesto glede na pogoje za družinsko življenje.

Povprečen bruto prihodek z vsemi dodatki in bonusi v Singapurju je 142 tisoč evrov na leto, kar je 49 tisoč evrov več od globalnega povprečja. Država se podobno dobro izkaže v vseh ekonomskih kazalnikih, ki kažejo možnosti zaslužka in razvoja kariere. Podpovprečno oceno v kategoriji ima Singapur pri usklajevanju dela z življenjem in varnosti oziroma stabilnosti službe.

Pri kakovosti življenja je Singapur dobil podpovprečno oceno na področju kulturnega življenja, odprtosti prebivalcev za sklepanje novih prijateljstev in vključevanja v njihovo skupnost. Med najboljšimi je glede zdravstva, ustreznosti plače glede na stroške življenja in varnosti. Na področju družine ponuja Singapur najboljšo možnost izobraževanja otrok, je drugi najboljši glede na kakovosti oskrbe za otroke in skoraj na dnu lestvice pri stroških vzgoje otroka.

V Singapurju ima trenutno zaposlitev več kot 86 odstotkov anketiranih priseljenih prebivalcev. Največ, to je 36 odstotkov, jih prihaja iz Evrope. Z 32 odstotki jim sledijo priseljenci z Daljnega vzhoda. 45 odstotkov priseljencev se je v Singapur preselilo v želji po napredovanju v karieri, 38 zaradi želje po večjem zaslužku in 36 odstotkov v želji po boljšem življenju.

Za karierno napredovanje in višje prihodke najboljša Švica

S skoraj 180 tisoč evri letnih prihodkov so ti v Švici enkrat višji od globalnega povprečja in najvišji med primerjanimi državami. Poleg tega sta v Švici tudi najvišji ekonomska in politična stabilnost. Podpovprečno se Švica izkaže le pri možnostih za podjetništvo.

74 odstotkov priseljencev v Švico pride iz Evrope in 17 odstotkov iz Severne Amerike. Največ, to je 35 odstotkov, se jih v Švico preseli v želji po boljši karieri in 32 odstotkov v želji po boljšem življenju. 36 odstotkov priseljencev jih ima otroke in 33 odstotkov ima v lasti nepremičnino. Foto: Reuters Poleg najboljših možnosti za prihodke in karierno napredovanje je ponudba v Švici na preostalih področjih podpovprečna. Glede na rezultate ankete je v Švici težko ustvariti nova prijateljstva, težavna je tudi integracija v njihovo družbo. Nepremičnino v Švici ima v lasti ena tretjina priseljencev, manjši delež ima le Švedska. Med slabšimi je tudi družinsko življenje v Švici, kjer je Švica na repu glede na integracijo v skupnost, skupne stroške vzgoje otroka, socialnega življenja in tolerance. Nadpovprečna je le glede kakovosti šolskega sistema, kakovosti življenja otrok in zdravja.

Za življenje najboljša Nova Zelandija

Nova Zelandija je najboljša v kategoriji kakovosti življenja in druga v kategoriji družina. Pri kakovosti življenja se izkaže za najboljšo med vsemi glede na zdravstveno oskrbo in kakovost življenja, ki jo omogočajo njihovi prihodki. Podpovprečna je le pri deležu priseljencev, ki so lastniki nepremičnin. V kategoriji družina je Nova Zelandija najboljša pri zdravstvenem stanju svojih otrok in druga najboljša pri kakovosti njihovega življenja. Nekoliko pod povprečjem je zaradi visokih stroškov vzgoje otroka, slabše kakovosti njihove oskrbe in njihovega socialnega življenja.

Za družino najprimernejša Švedska

Švedska je zbrala največ točk pri ocenjevanju primernosti okolja za vzgojo družine. Tudi pri ekonomiji je z osmim mestom blizu vrha, medtem ko glede na življenjske izkušnje zaseda podpovprečno 20. mesto. Podpovprečna je zaradi slabih ocen na področju kulturnega življenja, težavnosti sklepanja novih prijateljstev, integracije v okolje in deležev priseljencev, ki imajo v lasti nepremičnino.

Na področju ekonomije se pri prihodkih glede na stroške Švedska uvršča med dražje države. Podobno se izkaže za slabšo tudi pri rasti plače in razpoložljivih sredstvih za varčevanje. Najboljšo oceno je dobila v kategoriji usklajenosti službe in življenja, le nekoliko slabšo pri stabilnosti službe. Dobra sta tudi ekonomsko in politično okolje, ki zagotavljata stabilnost.

Najmanjši celotni stroški vzgoje otroka in kakovost oskrbe za otroke sta kategoriji, v katerih se Švedska izkaže za najboljšo. Na drugem mestu je tudi glede na zdravje družine. Uvršča se na četrto mesto glede na kakovost družinskega življenja in osmo v kakovosti šolskega sistema. Podobno kot pri večini držav iz Evrope je tudi na Švedskem največja težava socialno življenje, možnost integracije v družbo in strpnost.