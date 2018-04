Slovenka, ki ji je selitev v Avstralijo spremenila življenje

Slovenka v tujini

Ina Kuhelnik, ki prihaja iz Slovenj Gradca, se je po končani srednji šoli vpisala na biotehniško fakulteto, kjer je hitro ugotovila, da v življenju išče nekaj drugega: "Nekaj, kar bom delala z veseljem." Ker je veliko prostega časa preživela z otroki, je ugotovila, da jo napolnijo s pozitivno energijo.

"Njihove bližine se nikoli ne naveličam, zato sem se odločila, da se vpišem na poklicni tečaj predšolske vzgoje," pravi. Tam je takoj začutila, da je na pravem mestu: "Vesela sem bila, ker sem končno našla delo, ki me veseli."

Nekaj novega, nekaj drugačnega

O odhodu v tujino je razmišljala kar nekaj časa: "Pridobiti nove izkušnje, spoznati nove ljudi in se naučiti tujega jezika. Želela sem si spremembe." V mestu Brisbane v Avstraliji ima sorodnike, ki tam živijo že 10 let.

Želela je spoznati njihov način življenja, poleg tega pa je bila Avstralija njena dolgoletna želja. "Rekli so, da lahko pridem, saj jim bo prav prišla še kakšna pomoč pri hiši in otrokih," v zameno so ji ponudili prenočišče in hrano. "Sploh nisem razmišljala, da ne bi sprejela ponudbe. Takoj sem rekla ja," še pravi Ina.

V živalskem vrtu so najmanj dvakrat na mesec

Njeno življenje v Avstraliji je precej sproščeno, saj nima veliko obveznosti. "Med tednom pazim otroka, dve punčki, skupaj se igramo, ustvarjamo, se učimo novih stvari."

Na začetku so se pogovarjale samo v angleščini, po pol leta pa sta punci začeli govoriti slovensko. "Večino časa sem se z njima pogovarjala v slovenskem jeziku. To je bil tudi namen, da se v družini ohrani slovenski jezik." Sicer družina govori tako slovensko kot tudi angleško, zato je Ina lahko izboljšala svoje veščine angleščine.

Z družino se je hitro ujela, med konci tedna se skupaj odpravijo na družinske izlete raziskovat Avstralijo. "Prva stvar, ki smo si jo ogledali, so bile koale in kenguruji," pravi in pojasnjuje, da so kupili letne vstopnice za živalski vrt, kamor se odpravijo vsaj dvakrat na mesec: "Če ne še večkrat."

"Najbolj všeč so mi bile koale. Res je, da nimajo ravno prijetnega vonja, ampak so vseeno izjemno prikupni medvedki," pripoveduje Ina. Poleg izletov z družino pa je novo državo raziskovala tudi s skupino 'backpackerjev': "Spoznala sem nove ljudi, bili smo skupina iz različnih držav. Nemčija, Brazilija, Avstralija, ZDA, Kitajska. Večina jih je delala oz. študirala v Avstraliji."

Neverjetno dolge peščene plaže in turkizno morje

Mesto Brisbane ima približno toliko prebivalcev kot vsa Slovenija: "Tam si res samo še ena številka, ki se izgubi v množici," meni Ina, ki dodaja, da Brisbane ponuja veliko raznolikih stvari.

"Visoke stolpnice, ob katerih ti zastane dih, in hkrati raznolikost narave. Na otokih neverjetno dolge peščene plaže, turkizno morje, nepozabni sončni zahodi." Povedala je še, da se Avstralci na obalo najraje pripeljejo kar s terenskimi vozili: "To je obvezna oprema vsakega Avstralca."

Pravi, da Avstralci obožujejo tudi peko na žaru. "Posebnost pa so surferji, ki so aktivni vse leto. Lahko bi jih opazovali ure in ure, kako z desko švigajo po valovih morja." Pravi, da nikoli ne zmanjka stvari za ogledovanje, od kitov, delfinov, morskih želv do skatov...

"Ne moreš si predstavljati, kako velika je dejansko Avstralija, dokler nisi enkrat tu," jo kot neverjetno opisuje Ina.

"Zdravo, kako ste?"

"Glede na to da v Avstraliji živi toliko različnih narodnosti, sem na začetku pričakovala, da bodo ljudje zaprti vase, nedružabni," je povedala Ina. Vendar je na koncu spoznala, da je čisto drugače.

Pravi, da te v trgovinah, restavracijah, bankah oziroma kjerkoli te nekdo sprejme, vedno vprašajo: "Hello, how are you?" (Zdravo, kako ste? Op. p.). "Brez tega v Avstraliji ni pozdrava." Dodala je, da se skoraj vedno pogovor še nadaljuje. "Še na ulici te kje kdo kdaj ustavi, kaj vpraša in se že zapleteš v pogovor. Tako da ljudje so tu zelo odprti in te dobro sprejmejo ne glede na to, od kod prihajaš," je še opazila.

"Na prvo mesto postavljam odnose z ljudmi"

Čeprav je na začetku zaradi novih ljudi, navad in novega načina življenja domotožja ni imela, je čez čas začela pogrešati družino, prijatelje in stvari, ki jih je naraje počela. "Domotožje sem najbolj občutila ob praznikih. Včasih si želiš kar takoj spakirati stvari in oditi domov," je povedala in dodala: "Še sreča, da obstaja Skype, ne vem, kaj bi brez njega."

"Tako daleč stran od doma si prepuščen samemu sebi. Nimaš najbližjih, ki bi tisti trenutek lahko bili zraven tebe," pojasnjuje. Pravi, da te takšne situacije postavijo na preizkušnjo in ti omogočijo, da se bolje spoznaš. "Najbolj spoznaš svoje šibkosti, ki jih poskušaš izboljšati."

"Bila sem zelo nesamozavestna, kar se je tukaj definitivno spremenilo," pravi in izkušnjo opisuje kot nekaj najboljšega v življenju. "Tukaj sem ugotovila, da sem na prvo mesto v svojem življenju postavila odnose z ljudmi. Ljudi, ki jih imam najraje, jim zaupam in vem, da bi bilo življenje brez njih dolgočasno."

Deloholiki, ki vozijo po napačni strani ceste

Prvih nekaj dni se je morala navaditi vožnje z avtomobilom, saj je bilo "vse zmešano, ker smo se vozili po levi strani ceste, in ne po desni kot pri nas v Sloveniji". Pravi, da se je na vožnjo hitro navadila: "Po enem letu mi vožnja ni delala nobenih težav več."

Opazila je, da Avstralci veliko delajo: "Radi jim rečejo deloholiki. Imajo natrpane urnike, delajo po cele dneve in pridejo domov šele zvečer." Zato imajo tudi pozno kosilo, torej večerjo, česar se je prav tako hitro navadila.

Blatni poligon v opremi samoroga

"Udeležila sem se nenavadnega maratona," opisuje zanimivo izkušnjo. Gre za blatni maraton, poznan po imenu Raw challenge, kjer udeleženci pretečejo devet kilometrov s petdesetimi preprekami.

"Skupaj s prijateljico, mamo otrok, sva si za hec nadeli unicorn obroče," pravi Ina in nadaljuje: "Uspešno sva pretekli cel poligon in bili umazani od glave do nog." Dogodek se ji je zdel nepozaben: "To je bil najboljši dan v mojem življenju."

"Avstralija je izkušnja, ki mi je definitivno spremenila življenje," zaključuje Ina: "Zelo sem hvaležna, da sem imela takšno priložnost. Za vse ljubitelje poletja in vročine pa je Avstralija idealna! Če imate možnost, jo seveda obiščite!"

