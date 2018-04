Cene nepremičnin v Ljubljani lani rasle hitreje kot v kitajskih mestih

Globalna rast cen nepremičnin po mestih

Globalno svetovalno nepremičninsko podjetje Knight Frank vsako leto izdela analizo rasti cen nepremičnin za 150 mest z vsega sveta. Analiza primerja letno spremembo cen, to je povprečne cene v zadnjem četrtletju leta s cenami v zadnjem četrtletju prejšnjega leta.

V svoji zadnji analizi za leto 2017 ugotavljajo, da se rast cen nepremičnin v mestih počasi umirja. S 6,6 odstotka v letu 2016 se je rast znižala na 4,5 odstotka v letu 2017. Upad rasti pripisujejo umirjanju visoke rasti vrednosti nepremičnin v kitajskih mestih.

V kitajskih mestih so cene nepremičnin v letu 2016 v povprečju zrasle za 23 odstotkov. Ta rast se je v letu 2017 znižala na 1,6 odstotka. Lani so medtem vrednosti nepremičnin v ameriških mestih zrasle za 6,3 odstotka, kar je slabi dve odstotni točki hitreje od svetovnega povprečja.

Kje je Ljubljana

Kljub nižji globalni rasti cen nepremičnin so cene v Ljubljani glede na leto prej rasle hitreje. Rast v Ljubljani je bila lani s 4,4 odstotka le 0,1 odstotne točke pod globalnim povprečjem in enkrat višja kot leto prej. Ljubljana se je glede na rast cen nepremičnin povzpela na 76. mesto, kar je 32 mest višje kot leto prej. To mesto si Ljubljana letos deli s hrvaško prestolnico Zagreb.

Najhitrejša rast v Evropi

Tako kot v letu 2016 tudi v letu 2017 vrh lestvice zaseda mesto iz Evrope. V letu 2016 so cene nepremičnin najbolj, to je za 21,7 odstotka, zrasle v Oslu. Visoko rast je z 19 odstotki dosegla tudi Budimpešta. Letos ima primat Berlin, kjer so se cene nepremičnin v letu 2017 dvignile za dobrih 20 odstotkov. Med evropskimi mesti je ponovno druga najvišja rast v Budimpešti, kjer so se nepremičnine podražile za 15,5 odstotka. Nepremičnine so bile zaželene tudi v Izmirju v Turčiji in Reykjaviku na Islandiji.

Poročilo navaja, da so razlogi za visoko rast nepremičnin v Berlinu visoka rast števila prebivalcev, stabilno gospodarstvo, rekordno nizka brezposelnost in povečano zanimanje tujih investitorjev.

Največja sprememba v Sevilli v Španiji

Glede na leto 2016 se je rast cen nepremičnin najbolj izboljšala v Sevilli v Španiji in Hongkongu. V Sevilli se je rast cen spremenila z 9,9-odstotnega padca v letu 2016 na 7,4-odstotno rast v 2017. V Hongkongu se je rast povečala s 4,3 odstotka v letu 2016 na 14,8 odstotka v letu 2017.

Celoten seznam si lahko ogledate v spodnji infografiki.