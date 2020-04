Zraven legendarne gostilne Čad bo zrasel hotel

Ob vzponu na Rožnik, zelo priljubljeno točko med Ljubljančani, so mnogi opazili gradbišče nasproti legendarne gostilne Čad, ki je znana predvsem po hrani z žara.

Nasproti gostilne, kjer je še do pred kratkim stal lesen objekt, ki se je uporabljal kot shramba gostilne, je zdaj parcela že popolnoma izpraznjena in pripravljena na gradnjo.

Na prostoru starega objekta in enega od parkirišč gostilne bo zrasel dvonadstropni hotel.

S hotelom bodo dopolnili ponudbo

Kot nam je povedal Aleš Čad, bo imel hotel 18 sob, v pritličju pa bo kavarna. "Za kavarno smo se odločili, ker trenutna gostilna tega ne ponuja in bomo tako dopolnili svojo ponudbo. Na Rožniku je ogromno sprehajalcev, ki hodijo mimo, marsikdo pa se bo tudi pripeljal," pojasnjuje Aleš Čad.

Če bo gradnja potekala po načrtih (pogovor smo opravili še pred izbruhom epidemije koronavirusa), pričakujejo odprtje čez eno leto.

Ideja, stara več let

Ideja o hotelu je pri lastnikih zorela že nekaj let. Že pred slabimi štirimi leti je stric Aleša Jože Čad v pogovoru za Siol.net dejal, da želijo gostilno in jahalno šolo dopolniti z družinskim hotelom, kavarno in otroškim igriščem ter tako ustvariti nekakšno letovišče pod Rožnikom.

Nov hotel bo predvidoma prinesel okrog deset novih zaposlitev, kakšne bodo cene sob, pa Aleš Čad ni želel razkriti. Dejal je le, da bodo malenkost nad ljubljanskim povprečjem. Povprečna letna cena sobe, kjer je upoštevanih deset največjih in najpomembnejših ljubljanskih hotelov, je bila v letu 2018 110,1 evra bruto.

"Hotel bo bolj butičen, imel pa bo štiri zvezdice," o podrobnostih pravi Aleš Čad, ki vrednosti investicije ne razkriva.

Čevapčiči zaščitni znak od leta 1964 Legendarna gostilna Čad na tem mestu deluje že od leta 1889, v vmesnem času pa kar nekaj desetletij ni nosila tega imena, saj se je imenovala Gostilna pod Rožnikom.



Zaščitni znak, srbsko hrano z žara, so uvedli leta 1964, kasneje pa so v času nacionalizacije gostilno izgubili. Po denacionalizaciji so lastniki postali znova leta 1996, gostilno pa so začeli ponovno upravljati pred devetimi leti.



Kje se bo še gradilo?

Gradnja stolpnice Atower, ki jo gradi Zlatarna Celje, hitro napreduje. Foto: Ana Kovač Izreden val turizma, ki je v zadnjih letih podiral rekorde v prestolnici, je spodbudil tudi številne napovedi oziroma začetke gradenj hotelov. Nasproti edinega petzvezdničnega hotela v Ljubljani, Intercontinentala, svoj hotel gradi Zlatarna Celje. Stolpnica se bo imenovala Atower. Ta bo stala neposredno ob Telekomovi stolpnici.

Hotelske sobe bodo tudi v Neuhausu, ki ga gradijo ob RTV-ju, imel pa bo 49 sob in še sedem luksuznih stanovanj.

Hotelski del bo imel tudi kompleks Šumi, kjer je predvidenih 151 sob, že dalj časa pa obnovo oziroma delno rušitev Bellevue napoveduje njen lastnik, poslovnež Izet Rastoder.

Gradnjo še enega hotela v Ljubljani je že pred časom sicer napovedala še srbska Delta, ki ima v slovenskem glavnem mestu že Intercontinental.

