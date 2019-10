ZPS sporoča: Euronetovi bankomati so brezplačni, če imate slovensko kartico

Rumeno-modri Euronetovi bankomati so razpredeni po vseh Evropi. Praga, Amsterdam, hrvaška obala in zdaj tudi Slovenija. Velikokrat so postavljeni na vidnih in obiskanih lokacijah.

Čeprav ponekod po Evropi zaračunavajo dodatne provizije za dvige, saj niso v lasti bank in zato upravljavci sami določajo nadomestila na za njihovo uporabo, pa kot sporoča ZPS, v Sloveniji ne bo tako.

"Euronet slovenskim imetnikom kartic ne zaračunava stroškov dviga"

Foto: Ana Kovač "Prejeli smo informacijo podjetja Euronet, da so dvigi za imetnike plačilnih kartic, ki so izdane pri nas, brezplačni," je ZPS zapisal na svoji spletni strani.

To pomeni, da bo dvig na Euronetovih bankomatih za imetnike plačilnih kartic, ki so izdane pri nas, enak kot na preostalih bankomatih, ki niso od banke, ki je izdala kartico. Ta v Sloveniji znaša okrog pol evra.

"Vse naše bankomate lahko lastniki kartic, izdanih v Sloveniji uporabljajo brezplačno, Euronet slovenskim imetnikom kartic ne zaračunava stroškov dviga," so zapisali pri Euronetu.

Trgovinam in lokalom plačujejo, da lahko postavijo bankomate

Podjetje, ki trži bankomate Euronet, sicer ni evropsko, ampak ima sedež v Leawoodu v zvezni državi Kansas. Euronetovi bankomati so sicer na slabem glasu predvsem zaradi provizij, ki jih zaračunavajo običajno.

Zakaj takšna eksplozija teh bankomatov? Ker njihovi lastniki plačajo nadomestila lastnikom trgovin, lokalov in zemljišč, kjer jim jih dovolijo namestiti. Od kod jim denar za to? Od provizij, ki jih poberejo uporabnikom.

Ta nadomestila se pri rumeno-modrih bančnih avtomatih gibljejo okrog 2,5 odstotka od zneska dviga.

Več o pasteh pa v tem članku: