Želite službo? Čaka vas!

Oglasno sporočilo

"Nihče ne zmaga vedno, a pomembno je vztrajati"

Eden najuspešnejših slovenskih in evropskih trenerjev Zmago Sagadin je eden tistih srečnežev, ki že vse življenje dela to, kar ima rad. V svoji dolgoletni karieri selektorja je nanizal kar 25 šampionskih lovorik, devetkrat pa so ga izbrali za slovenskega trenerja leta. Svojo vztrajnost in predanost košarki je poskušal prenesti na vse igralce, s katerimi je v karieri sodeloval.

"Pričakoval sem uspeh zase in za svoj kolektiv, ambicije pa so segale do neba. Nisem vedno zmagoval, nikakor pa nisem nikoli odnehal in zato sem bil uspešen," je povedal Zmago Sagadin.

Geniji prihodnosti

Nadarjenost ni le biti odličen v matematiki, glasbi, kvantni fiziki ali imeti popoln spomin. "Nadarjenost združuje več dimenzij, ki se jih moramo zavedati vsi: od podedovanih talentov, ki lahko segajo več generacij nazaj, potencialov našega notranjega duha, geniusa, sloga izražanja, inteligence, našega značaja, notranje iskrice, ki nas vleče v vedno nova in nova raziskovanja, do najpomembnejše volje, iz katere črpamo vztrajnost in pogum," razmišlja Katja Ujčič, ki je strokovnjakinja na področju terapije za nadarjene in prav tako ena izmed sogovornic na sejmu. Razložila bo, kaj so talenti, ki so lahko osnova, na kateri zgradimo kariero ali najdemo zaposlitev, ki nam je pisana na kožo.

Vzemite kariero v svoje roke

Na kariernem sejmu bo nove sodelavce iskalo več kot 60 priznanih slovenskih delodajalcev, med njimi Krka, d. d., Gen-I, d.o.o., Ikea, d.o.o., BOSCH REXROTH, d.o.o., Coca-Cola HBC Slovenija, Lidl, d.o.o., Petrol, d.d., Kolektor, d.o.o., Iskra, d.o.o., Nova KBM, d.d., in številni drugi.

Pripravite življenjepise in vprašanja. Nadgradite svoje znanje na brezplačnih predavanjih in delavnicah. Priložnosti bo ogromno tako za tiste, ki iščete prvo zaposlitve, kot tudi za tiste, ki si želite boljše službe. Morda pa ravno karierni sejem predstavlja odskočno desko za uresničitev vaše poslovne ideje. Program kariernega sejma si oglejte TUKAJ.





Naročnik oglasnega sporočila je MojeDelo.com.