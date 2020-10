Zaradi omejitve gibanja skrajšan čas dostave hrane na dom

Ponudnik dostave hrane na dom Wolt je stranke obvestil, da zaradi začasne omejitve gibanja med 21. in 6. uro v tem času ne bo dostavljal hrane. Naročila tako v tem podjetju sprejemajo le do 20. ure.

Wolt je danes sporočil, da njegovi dostavljalci po 21. uri hrane ne bodo mogli več dostavljati, "saj dostava hrane ne spada med nujne storitve". Zadnji čas za naročilo bo zato začasno omejen na 20. uro.

V podjetju so se tako odločili, potem ko je vlada v ponedeljek sprejela ukrep prepovedi gibanja od 21. do 6. ure, ki je začel veljati danes. Izjeme od te prepovedi so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Že od sobote je v državi zaradi epidemije covida-19 prepovedana strežba v gostinskih lokalih zunaj nastanitvenih objektov v t.i. rdečih regijah. Dovoljena pa je dostava hrane na dom ali osebni prevzem.

Drugi večji ponudnik dostave na dom, Ehrana, zaenkrat podobnega sporočila kot Wolt javno še ni podal.