Goriška in Primorsko-notranjska regija tudi uradno rdeči

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v današnjem uradnem listu objavil nove podatke o pojavnosti števila okužb z novim koronavirusom po statističnih regijah. S tem sta med rdeče regije tudi uradno umeščeni Goriška in Primorsko-notranjska regija in se tudi tam uvaja obveznost nošenja maske zunaj in s sredo zaprtje lokalov.

Da sta mejo 140 okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju presegli tudi Goriška in Primorsko-notranjska statistična regija, je NIJZ na svoji spletni strani objavil že v ponedeljek, a do objave v uradnem listu to ni imelo učinka v ukrepih, ki so z vladnimi odloki predpisani za rdeče regije. Rdeče obarvanih je sicer zdaj 11 od 12 statističnih regij, na oranžnem seznamu je le še Obalno-kraška regija. Tam tako maske zunaj niso potrebne, prav tako lahko še naprej ostanejo odprti gostinski lokali, piše STA.

V rdečih regijah pa je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v šoli, izključno ko so v matičnem oddelku.

Zaprte gostilne, dostava je dovoljena

Poleg tega je v rdečih regijah prepovedano opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih. Lahko pa še naprej deluje gostinstvo za osebni prevzem ali dostavo. Prav tako lahko gostinsko dejavnost za svoje goste opravljajo nastanitveni obrati.

V rdečih regijah za zdaj veljajo tudi drugačne omejitve za frizerske in kozmetične salone: v prostoru, v katerem se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, se lahko hkrati nahaja le ena stranka. Prav slednje bi sicer lahko vlada v kratkem spremenila, na mizi je namreč predlog, da bi bilo število oseb omejeno na eno stranko na 20 kvadratnih metrov, kot trenutno velja za oranžne regije.

V rdečih regijah je prepovedano ponujanje storitev v fitnesih in izvedba športno-rekreativne dejavnosti, ki se izvaja v obliki skupinskih vadb, v zaprtih športnih prostorih, še piše STA.

Preberite še: