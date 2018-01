Zakaj lahko v lekarni kupite le eno škatlico aspirina?

V Sloveniji prodaja farmacevtskih izdelkov v zadnjih letih stabilno raste, prav tako pa se povečuje prodaja zdravil brez recepta. Uradnih podatkov o tem, koliko porabimo za zdravila brez recepta, sicer ni, po grobi oceni lekarniške zbornice pa se številka giblje nad 50 milijoni na leto.

Ena velika ali tri mala pakiranja

Ob obisku ene od 336 lekarniških enot, kolikor jih je v Sloveniji, je bil eden od naših bralcev presenečen, da ni mogel kupiti več kot ene škatlice protibolečinskih tablet z učinkovino paracetamol.

Takšna omejitev ni nič novega in velja pri vseh zdravilih brez recepta. Kupite lahko le eno veliko oziroma tri mala pakiranja istega zdravila brez recepta. To pravilo ureja Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini.

JAZMP: Nismo prejeli obvestil o zlorabah

JAZMP v lekarnah ni zaznal kršitev Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil. Foto: STA Med zdravila brez recepta so razvrščena tista, ki so sorazmerno varna in preizkušena ter primerna za samozdravljenje – to je uporabo zdravil brez recepta, ki jo izvajajo bolniki, zlasti na lastno pobudo, z možno pomočjo ali nasvetom farmacevtov pri simptomih in zdravstvenih težavah, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom, pojasnjujejo na agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

"Ker so zdravila brez recepta praviloma v manjših pakiranjih, ki so primerna za predvideno obdobje samozdravljenja, in ker nismo prejeli obvestil o zlorabah, so v praksi obstoječe določbe pravilnika zadostne," dodajajo na JAZMP, ki je zadolžena za nadzor nad kršitvami.

Teh pa ne beležijo. Kot so pojasnili, pri nadzoru nad izvajanjem ni bilo nobene prijave kršenja pravilnika.

Po mnenju Lekarniške zbornice je pravilnik eden od mehanizmov za preprečevanje zlorabe in prekomerne uporabe zdravil, s tem pa se povečuje varnost pacientov.

V Sloveniji imamo 336 lekarniških enot. Foto: Ana Kovač

Zakaj so pri nas višje cene?

Ob tem za zdravila brez recepta plačujemo praviloma več od sosedov. Višino cene določa trg, natančneje proizvajalčeva cena, veletrgovčeva marža in prodajna marža lekarne. Lekarniška zbornica za zdravila brez recepta priporoča višino lekarniške točke, ki je fiksna, ne glede na ceno zdravila.

V primerjavi, ki smo jo opravili konec leta 2016, med sosednimi državami in Nemčijo, smo za najpopularnejšo protibolečinsko zdravilo Aspirin 500 mg v pakiranju 20 tablet plačevali le malenkost manj kot Nemci.

"Cenejša zdravila so v Sloveniji relativno draga, dražja, tista, ki stanejo okoli 20 evrov, pa so dražja na Hrvaškem, saj tam dodajo vnaprej določen odstotek, medtem ko je v Sloveniji lekarniška točka fiksna. Ko prodamo zdravilo za okoli 50 ali 100 evrov in če stranka plača s kartico, imamo minus, saj je provizija za kartico višja od lekarniške točke," nam je takrat pojasnil Bor Bitenc iz lekarne Bitenc, ki je v Ljubljani ena redkih, ki ne spada pod okrilje javnega zavoda Lekarna Ljubljana.

Določanje cen pri zdravilih na recept drugačna

Na drugi strani se cene zdravil na recept oblikuje po popolnoma različnih postopkih. Ceno zdravil na recept določa primerjalni model, ki upošteva cene zdravil v Nemčiji, Avstriji in Franciji ter je v domeni Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).