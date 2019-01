Zakaj je v resnici počilo med menedžerji Hidrie

Še pred nedavnim ni bilo mogoče slutiti, da se bodo v idrijski Hidrii zgodili dogodki, ki bodo pripeljali do "vojne" za obvladovanje koncerna.

Hidria, ki zaposluje 1.800 ljudi, je bila v velikih finančnih težavah, iz katerih se je naposled rešila. Večino lastništva, okrog 80 odstotkov delnic, so obvladovali štirje člani upravnega odbora: Edvard Svetlik, Andrejka Krapš Rejc, Iztok Seljak in Dušan Lapajne. Ti so leta 2008 sklenili delničarski sporazum, s katerim so se zavezali, da bodo skupaj pridobivali nove delnice.

A že sredi leta je zavezništvo med njimi začelo razpadati. Delničarski sporazum se je po desetih letih iztekel, o novem pa se jim po več mesecih pogajanj ni uspelo dogovoriti. Kmalu je postalo jasno, zakaj.

Povod za vojno: delniška nagrada za družino Svetlik?

Prvo potezo v "vojni" za Hidrio je po naših informacijah potegnila družina Svetlik, ki ima trenutno v lasti okrog 42 odstotkov delnic. V zadnjih dneh decembra je namreč nadzorni svet Hidrie Holdinga, ene od osrednjih družb idrijskega koncerna, dobil na mizo predlog sklepa, ki bi družini Svetlik tlakoval pot do njenega dokončnega prevzema.

Edvard Svetlik, največji lastnik skupine Hidria in nekdanji dolgoletni prvi mož družbe Foto: STA Predvidel je izplačilo nagrade za uspešno delo Urški in Gašperju Svetliku, ki sta po upokojitvi očeta in nekdanjega dolgoletnega direktorja Hidrie Edvarda Svetlika začela prevzemati upravljavske vajeti v družbi. Oba bi skupaj še z nekaterimi menedžerji prejela dobrih pet odstotkov delnic krovne družbe H & R, ki bi jih pridobila od Hidrie Holdinga. Skupaj so vredne več kot 400 tisoč evrov.

Po naših informacijah nadzorni svet Hidrie, ki ga vodi Edvard Svetlik, sklepa ni sprejel. Zadržke naj bi imela dva preostala člana: ekonomist Igor Masten in predsednica IEDC poslovne šole Bled Danica Purg, ki sta v nadzorni svet prišla na zahtevo bank upnic (tem Hidria dolguje 120 milijonov evrov).

Sprejetje sklepa bi namreč porušilo lastniška razmerja med ključnimi menedžerji, ki so do zdaj ohranjala status quo in preprečevala, da bi se kateri od njih dokopal do prevelike moči.

Svetlikovi: Nagrade so pristojnost nadzornikov

To bi lahko spor med prej enotnimi lastniki Hidrie postavilo v povsem drugačno luč. Potrjuje namreč informacije, da poskušata Iztok Seljak, dolgoletni vodilni menedžer Hidrie, in Dušan Lapajne, direktor Hidrie, z zadnjimi manevri v resnici preprečiti načrte družine Svetlik.

Kot je znano, sta Seljak in Lapajne, ki imata v lasti skoraj 20 odstotkov delnic, v začetku januarja objavila namero za prevzem družbe H & R, večinske lastnice Hidrie. Nasprotno stran sta obtožila, da že več mesecev brez vednosti drugih velikih delničarjev in brez sklepov pristojnih organov odkupuje lastne delnice in s tem pripravlja teren za pridobitev večinskega lastniškega deleža.

Urška in Gašper Svetlik sta očitke o nepravilnostih pri kupovanju lastnih delnic odločno zanikala. Poudarjata, da so bili s tem seznanjeni vsi člani upravnega odbora družbe H & R, tudi Seljak in Lapajne. To sicer ni dovolj, saj bi po statutu družbe potrebovala njihov sklep.

"Vsi nakupi lastnih delnic so bili opravljeni v skladu z zakonom ter strokovnimi mnenji pravnih strokovnjakov in svetovalcev. Lastne delnice so last Hidrie, ne posameznikov. Z nakupom se zato nisva imela nikoli namena osebno okoristiti, kaj šele sovražno prevzeti Hidrio," sta pojasnila v skupnem odgovoru.

Foto: STA Dodala sta, da je nagrajevalna politika v pristojnosti nadzornikov Hidrie Holdinga. “Če bi nadzorni svet odločil (pa še ni), da sva upravičena do nagrade, bi to v obliki lastnih delnic lahko dobilo celotno vodstvo Hidrie, vključno z g. Seljakom in g. Lapajnetom, in ne le midva, kot nama očitata omenjena gospoda," sta dodala Urška in Gašper Svetlik.

Namignila sta še, da za manevri Seljaka in Lapajneta stoji idrijski Kolektor, "večni rival" Hidrie za prestiž v lokalnem okolju. To je Seljak odločno zanikal.

Ali in kdaj bo nadzorni svet znova odločal o delniški nagradi, za zdaj ni znano. Na naša vprašanja njegovi člani niso želeli odgovarjati. Ponovili pa so, da temeljito proučujejo očitane nepravilnosti in da bodo na podlagi pregleda vseh dokumentov, ob upoštevanju vseh relevantnih dejstev ter dodatnih pravnih mnenj, ukrepali v skladu z zakonom in internimi pravili.

Seljak: Družina Svetlik je prevzela vse vajeti v Hidrii

Nesporno je, da so Svetlikovi v zadnjih mesecih načrtno krepili vpliv v Hidrii.

Z združitvijo dveh največjih družb, Hidrie Rotomatike in Hidrie AET, se je v koncernu oblikovala nova vodstvena struktura. Čeprav naj bi banke zahtevale, da Urška in Gašper Svetlik zapustita poslovodstvo Hidrie, sta se preselila stopnico višje.

"Šele po teh spremembah sem ugotovil, da je družina Svetlik v resnici prevzela vse vajeti v Hidrii, saj za sprejemanje odločitev ni več potrebovala drugih menedžerjev," je za Siol.net dejal Iztok Seljak.

Foto: Ana Kovač Več vodstvenih ravni je tako danes prepletenih s člani družine Svetlik. V Hidrii Holdingu, ki je zadolžen za strateško vodenje koncerna, sta na primer ob Seljaku direktorja še Urška in Gašper Svetlik in ga lahko pri odločitvah enostavno preglasujeta.

"Če bi sklenili nov delničarski sporazum, bi padli v vodo načrti družine Svetlik po pridobitvi 51-odstotnega deleža, saj bi morali še naprej vsi enakovredno odkupovati delnice od malih delničarjev," meni Seljak. Ali jima bo z Lapajnetom uspelo najti partnerje, ki jima bodo zagotovili jamstvo v vrednosti 24 milijonov evrov za objavo prevzemne ponudbe, bo jasno v prihodnjih tednih.

Finale menedžerskega prevzema Hidrie

Da menedžerski prevzem Hidrie prehaja v sklepno fazo, dokazujejo tudi podatki iz delniške knjige.

Že leta 2008 je bila velika večina delnic v rokah peščice vodilnih menedžerjev, vendar so bile preostale razpršene med več kot 400 drugih malih delničarjev. V zgolj nekaj letih pa se je njihovo število drastično zmanjšalo in več kot prepolovilo.

Samo v zadnjih mesecih je delnice prodalo še najmanj pet malih delničarjev. Odkupovali so jih menedžerji, kot že rečeno, pa tudi družbe iz skupine Hidria.

Ni mogoče spregledati, da je Hidria menedžerjem in delavcem zagotovila tudi finančna sredstva za dokončanje lastninjenja. Denar, s katerim so poplačali bančna posojila, so si namreč izposodili kar od Hidrie, torej prevzete družbe.

Delničarji Hidrie si sicer že dolgo časa niso mogli izplačati nobenih dividend. Za to so poskrbele banke, ki so kot pogoj za podaljšanje posojil postavile izboljšanje rezultata, odprodajo nepotrebnega premoženja in vračilo najetih posojil. Od lani lahko sicer krovna družba H & R spet izplačuje dividende.