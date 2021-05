Zakaj je poleti več možnosti za novo zaposlitev?

Poleti je lažje iskati zaposlitev, ker je na trgu dela manj konkurence, kadroviki pa so manj zaposleni. Preverite, kako izkoristiti priložnost in hitreje pridobite novo zaposlitev ali napredovanje.

Bodite en korak pred konkurenco

Če vsi razmišljajo, da poletje ni pravi čas za iskanje službe, pomeni, da je na trgu dela manj konkurence. Poleti začnite kontaktirati podjetja, ki so vam zanimiva, tudi če (še) nimajo odprtih delovnih mest. Tako boste vedno en korak pred svojo konkurenco na trgu dela. Način, kako prepričati kadrovnike pa je tudi s kredibilnimi metodami dokazovanja znanj - npr. certifikati. Več o tem v nadaljevanju.

Manj obremenjeni kadroviki – več možnosti za dober pogovor

Pričakujte nekaj več povratnih sporočili o odsotnosti, a praviloma so poletni meseci čas, ko tudi kadroviki malo zadihajo in je tako več možnosti, da se posvetijo vaši prošnji za zaposlitev ali napredovanje in jo bolje pregledajo. Tudi časa za pogovor o vaših željah in pričakovanjih je poleti malo več. Pokličite jih in okrepite vaš odnos. Kontakti so vaše najmočnejše orožje v bitki za novo službo.

Oblikujte akcijski plan za svojo kariero. Določite si cilj in delovno mesto, na katerem želite delati. Naj bo ta cilj čim bolj specifičen, ne le "želim delati v marketingu", ampak "želim biti skrbnik ključnih strank", ne le "želim delati v IT", ampak "želim biti produktni vodja na področju programske opreme". To bo vaš glavni cilj, h kateremu stremite. Nato mu dodajte še manjše cilje. Vsem ciljem dodajte tudi časovni okvir oziroma skrajni rok, do kdaj jih želite doseči. To vam bo pomagalo pri načrtovanju in doseganju vašega glavnega cilja.

Povečajte si možnosti s certifikati znanj

Zakaj ne bi zaposlitvenega postopka skrajšali in svoja znanja predstavili s certifikati znanj MojeDelo.com.

Čeprav se preizkusi ocenjevanja znanj kandidatov uporabljajo že desetletja, v zadnjih nekaj letih odstotek delodajalcev, ki jih redno uporablja, skokovito narašča. Življenjepisi namreč niso vedno zanesljiv pokazatelj sposobnosti kandidata, zato delodajalci izjemno cenijo certifikate znanj, s katerimi pridobijo bolj natančne podatke o naboru spretnosti in veščin kandidatov. Tako lahko ne le na enostaven in hiter način dokažete svoje poznavanje različnih področij, skrajšate celo zaposlitveni postopek, delodajalci pa bodo vsekakor cenili tudi vašo proaktivnost.

Dokažite se delodajalcem in si povečajte možnosti za zaposlitev s svojim certificiranim znanjem:

tujih jezikov,

MS Office orodij,

Photoshopa

programiranja (SQL, JavaScript, PHP ipd.).

Po uspešno opravljenem testiranju kandidati pridobijo certifikat MojeDelo.com, ki si ga lahko v pdf obliki shranijo in pripnejo ob prijavi na delo, hkrati pa je tudi viden na kariernem profilu na MojeDelo.com. Tako si povečate možnosti za nove karierne priložnosti, saj vas bodo delodajalci pri brskanju po bazi kandidatov z odprtimi CV-ji hitreje opazili.