Zakaj je neprekinjeno poslovanje merilo pri izbiri poslovnih partnerjev?

Zaupanje je temelj digitalizacije v oskrbnih verigah. Neprekinjeno delovanje informacijskih storitev ključno vpliva na uresničevanje zavez podjetja strankam in poslovnim partnerjem ter na vzpostavljanje in ohranjanje zaupanja.

Foto: TD Synnex

Vse od začetka koronske krize do vojne v Ukrajini in nestabilnih razmer v Aziji podjetja spoznavajo, da morajo nujno okrepiti upravljanje svojih dobavnih verig. V tem času smo bili hkrati priča tudi izjemnemu porastu kibernetskega kriminala, ki je ustvaril odmevne zgodbe o visokih poslovnih izgubah zaradi izsiljevalskih virusov. Vse bolj ozaveščena podjetja so se v želji po povečanju odpornosti proti različnim grožnjam začela resneje ukvarjati z obvladovanjem poslovnih tveganj.

Ob vse bolj digitaliziranem poslovanju so tudi slovenska podjetja hitro prepoznala, da morajo za obvladovanje poslovnih tveganj bolje obvladovati informacijska tveganja. To potrjuje porast certifikacij po standardu ISO 27001 ter panožnih certifikatov, kot je TISAX. Dodatno jih k obvladovanju informacijskih tveganj sili zakonodaja, kot so NIS2, ZInfV-A, ZEKom-2, Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev, denimo GDPR in ZVOP-2.

Digitalizacija ustvarja nova razmerja v poslovnih odnosih

Podjetja so z digitalizacijo notranjega in zunanjega poslovanja svoje temeljne poslovne procese izpopolnila do neprepustnosti. Dobavne verige so tesno povezane in tako rekoč brez rezerv v zalogah. Učinkovito delovanje takšnih verig pa je mogoče samo, če je vsak partner stoodstotno zanesljiv. Zaupanje med partnerji je torej postalo rdeča nit dogajanja v lokalnih in globalnih dobavnih verigah.

"Za izgradnjo zaupanja pri strankah in dobaviteljih je nujno vzpostaviti sistem neprekinjenega poslovanja. Ko se ukvarjamo z neprekinjenim poslovanjem na ravni korporativnega upravljanja, vedno pridemo do ključnih procesov, ki so odvisni od informacijskih tehnologij. Neprekinjeno poslovanje dejansko pogojuje neprekinjeno delovanje informacijskih storitev," je povedala Sanja Šavel, direktorica prodaje v podjetju Oracle Slovenija.

Sanja Šavel, direktorica prodaje v podjetju Oracle Slovenija: Vsako resno tržno naravnano podjetje bi se moralo ukvarjati z neprekinjenim poslovanjem. Foto: Oracle Slovenija

Zanesljivost vpliva na celotno vrednostno verigo

Če pogledamo že nekaj desetletij preizkušene pristope vitke proizvodnje, kot sta JIT (just in time) in KANBAN, vidimo, da je v ospredju njihove realizacije informacijska tehnologija. Anomalije pri dobavi, zaradi katerih se lahko pojavijo prekinitve proizvodnje, že vrsto let niso več povzročene samo zaradi pomanjkanja zalog kot posledice pomanjkanja osnovnih surovin, geopolitičnih dogodkov, naravnih nesreč in zdravstvenih kriz, ampak zaradi prekinitev delovanja informacijskih storitev pri enem od partnerjev v dobavni oziroma vrednostni verigi.

"Današnje poslovanje je opredeljeno z informacijskimi storitvami. Kakršnakoli odpoved, bodisi strojne bodisi programske opreme, se pozna pri uspešnosti. V nekaterih panogah že nekaj ur prekinitve poslovnega procesa ustvari večmilijonsko izgubo, posledice pa lahko občuti celotna vrednostna veriga," je izpostavila Sanja Šavel.

Ne pozabimo, podobno kot za proizvodnjo velja recimo tudi za finančne storitve, trgovino, logistiko, oskrbo z energijo in zdravstvene storitve.

Foto: TD Synnex

Prekinitve v poslovanju imajo neposreden učinek na uspešnost

Dejstvo je, da lahko posledice prekinitve poslovanja enega partnerja v dobavni verigi občutijo vsi, vse do končne stranke. Minuta zaustavitve poslovanja v povprečju ustvari blizu šest tisoč evrov stroškov, in to ne samo enemu podjetju. Samo pomislite, ali bi izbrali poslovnega partnerja, za katerega veste, da mu zanesljivost ne pomeni prioritete in tako pravzaprav zavestno tveganju izpostavlja tudi vaše podjetje?

"Vsako resno tržno naravnano podjetje bi se moralo ukvarjati z neprekinjenim poslovanjem. Enostavno gre za obvladovanje tveganj, ki bi lahko pripeljala do neuresničevanja poslovnih dogovorov, pogodb in zakonskih zahtev. Finančni učinki zaradi izgube prihodka, visoke kazni in še posebej okrnitev ugleda oziroma dobrega imena lahko imajo dolgoročen vpliv na poslovno uspešnost," je še izpostavila Sanja Šavel.

Ranljivost in občutljivost sistemov digitalnega poslovanja narekuje okrepitev odpornosti proti različnim tveganjem, od tehničnih okvar in človeških napak do naravnih nesreč, katastrof in kriz in vse bolj perečih kibernetskih groženj. Podjetja, ki so začela uvajati neprekinjeno poslovanje, imajo torej veliko prednost pred tistimi, ki se s tem izzivom še niso spoprijela. Neprekinjeno izvajanje informacijskih storitev je zato naložba v konkurenčnost, uspešnost in trajnost poslovanja.

