Za zemljišče na Parmovi se zanimata dva vlagatelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva vlagatelja sta oddala zavezujoči ponudbi za nakup zazidljivega zemljišča v središču Ljubljane, kjer je predvidena gradnja 330 stanovanj. DUTB kot lastnik zemljišča pred končanjem prodajnega postopka ne razkriva višine ponudb in kupcev.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je do 10. decembra, ko je potekel rok za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup zemljišča na Parmovi v Ljubljani, prejela dve ponudbi. Gre za 13 tisoč kvadratnih metrov zazidljivega zemljišča v neposredni bližini džamije, kjer je predvidena gradnja 330 stanovanj.

Tajno odpiranje ponudb spremenili v javno

DUTB je v razpisnih pogojih sprva navedla, da odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno, a jih je naknadno spremenila in odpiranje izvedla javno. To je bilo 19. decembra na sedežu DUTB, kjer so bili poleg komisije DUTB prisotni predstavniki obeh ponudnikov.

"Odpiranje je minilo brez zapletov. Pritožb ni bilo, prav tako tudi ne dodatnih pogajanj. Dokončno odločitev o morebitni prodaji (potrditev/zavrnitev) bo sprejel pristojni odbor DUTB," so sporočili z DUTB. Kdaj je mogoče pričakovati dokončno odločitev, v DUTB niso odgovorili. Prav tako pred končanjem postopka ne želijo pojasniti, koliko je znašala najvišja ponujena cena.

Foto: MOL Informativna prodajna cena za degradirano zemljišče, ki ga je DUTB prevzela od Ljubljanskega gradbenega podjetja Energoplan, znaša 2,6 milijona evrov, kupec pa bo moral poravnati še pripadajoči davek. DUTB bo izbrala kupca, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pridržuje si tudi pravico, da ne izbere nobenega.