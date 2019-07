Za sodišče v Ljubljani ni imel časa, za prenos premoženja v tujino pač

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času, ko je okrožno sodišče v Ljubljani odločalo o začetku osebnega stečaja vplivnega poslovneža Romana Horvata in mu velikokrat neuspešno vročalo sodna pisanja, je namreč Horvat svoje premoženje prenesel v tujino.

V Londonu je ustanovil podjetje in nanj prepisal lastništvo več kot sto kvadratnih metrov velikega stanovanja v ljubljanskih Dravljah skupaj z dvema parkirnima mestoma. Glede na primerljive cene nepremičnin bi lahko njegova vrednost dosegala do 300 tisoč evrov.

To razkrivajo dokumenti, ki smo jih v zadnjih dneh pridobili iz registrov iz Slovenije, Velike Britanije in drugih tujih držav. Iz njih je tudi razvidno, da se je to dogajalo v mesecih, ko je moralo sodišče večkrat preložiti narok za obravnavo zahteve za Horvatov osebni stečaj.

V začetku letošnjega leta je v Dubaju odprl podjetje Escape Tourism, prek katerega posluje tudi v Sloveniji. Spomnimo, da se je Horvat s tem poslom ukvarjal že prek ljubljanske družbe Escape, ki pa jo je zaradi finančnih težav moral zapreti.

Možne izpodbojne in odškodninske tožbe

Da bo iskanje nepremičnin in drugega premoženja zaradi tega oteženo, se zaveda tudi upravitelj Ervin Novak, ki bo vodil Horvatov osebni stečaj in bo imel odslej tudi vpogled v njegove osebne finance.

Kot je Novak povedal za Siol.net, s prenosom lastništva nepremičnin v Ljubljani ni bil seznanjen, se pa z dogajanjem postopoma seznanja prek javno dostopnih podatkov in iz stečajnega spisa. V zemljiški knjigi bo skrbno preveril, kaj se je dogajalo s Horvatovim premoženjem. Če bo ocenil, da obstaja sum oškodovanja upnikov, bi lahko zavoljo njihove zaščite in čim večjega poplačila njihovih terjatev vložil izpodbojne, odškodninske in druge zahtevke.

Konec leta 2015 se je proti Romanu Horvatu (levo), Mateju Košiču in Hildi Tovšak (v sredini) začelo sojenje zaradi obnove hiše Simone Dimic v ljubljanskih Murglah. Šele v začetku letošnjega leta je višje sodišče odločilo, da obnova ni bila sporna. Foto: STA

Po javno dostopnih podatkih sta na stanovanju v Ljubljani še vedno vknjiženi hipoteki Deželne banke Slovenije (DBS) in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), a ni jasno, za kolikšne obveznosti in ali te še obstajajo.

Morebitne izpodbojne ali druge tožbe bodo v vsakem primeru dodatno podaljšale že tako dolgotrajni postopek osebnega stečaja, upniki pa bodo do nadaljnjega čakali na svoj denar.

Stalno prebivališče preselil v Dubaj

Roman Horvat, ki je v času vlade Boruta Pahorja na veliko posloval z državo, se je najmanj od leta 2015 izogibal upnikom, ki od njega po zadnjih podatkih terjajo 1,6 milijona evrov.

Največ je dolžan Novi Ljubljanski banki (NLB), DBS in DUTB, ki je bila pobudnica njegovega osebnega stečaja. Zahtevo za začetek postopka je Factor banka, ki je bila pozneje pripojena k DUTB, dala že konec novembra 2015, vendar je bila pri dokazovanju na sodišču neuspešna.

Svoje stalno prebivališče je namreč Horvat preselil v Dubaj, kjer ni bil dosegljiv slovenskim pravosodnim organom. Po zakonu je vročanje pošiljk osebam v tem arabskem emiratu mogoče le po diplomatski poti ali prek posebnega pooblaščenca.

Zaradi napake pri pošiljanju sodne pošte je višje sodišče leta 2016 razveljavilo že začeti postopek osebnega stečaja. Od takrat je Horvat tudi prosto razpolagal s premoženjem. Zato so morali na sodišču poiskati drug način, kako mu sklepe vročiti v skladu s pravili. Kot smo razkrili, mu je sodišče na predlog upnika postavilo začasnega zastopnika - odvetnika Andreja Kraška.

Horvat po le nekaj dneh že vložil pritožbo

Toda Horvat, ki so ga z znanimi in vplivnimi slovenskimi gospodarstveniki pogosto videvali na dogodkih v tujini, je imel očitno druge načrte.

Sredi julija lani je v Londonu po elektronski poti ustanovil podjetje 4YOU Consulting Limited, manj kot mesec dni pozneje pa sam s seboj podpisal pogodbo o prevzemu in izročitvi stvarnega vložka - stanovanja v Ljubljani.

V vmesnem času bi moral na ljubljanskem okrožnem sodišču v Ljubljani potekati narok za začetek njegovega osebnega stečaja, a je bil na pobudo Horvata tik pred zdajci preklican in prestavljen za nedoločen čas.

Iz sodnega spisa je razvidno tudi, da je sodišče februarja letos zavrglo predlog za začetek osebnega stečaja. Toda v DUTB niso odnehali in so na sodišču naposled zmagali. Konec junija je namreč sodišče vendarle sprejelo sklep o začetku osebnega stečaja, na kar se je Horvat po le nekaj dneh že pritožil.

Za komentar smo se želeli obrniti na Romana Horvata, a že dalj časa ni mogoče priti v stik z njim. Za pojasnila ni bil dosegljiv niti njegov odvetnik Andrej Kozelj, ki je trenutno na dopustu.