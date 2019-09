Za novega predsednika AmCham Slovenija izvolili Saša Bergerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za novega predsednika so člani AmCham Slovenija izvolili predsednika uprave družbe S&T Saša Bergerja. Foto: STA

Člani Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) so na redni letni generalni skupščini za novega predsednika izvolili predsednika uprave družbe S&T Slovenija Saša Bergerja, ki bo nastopil dveletni mandat. Imenovali so tudi člane sveta guvernerjev zbornice.

Kot je ob imenovanju dejal Sašo Berger, se veseli dialoga z gospodarstvom, državo in civilno družbo, saj lahko le tako še izboljšamo poslovno okolje v Sloveniji. Izpostavil je še pomemben vidik varnosti v širšem pomenu besede, so sporočili iz AmCham Slovenija.

Za člane sveta guvernerjev so kandidirali predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, izvršni direktor IBM Slovenija Michele Leonardi, generalna direktorica OMV Slovenija Vanja Lombar, generalni direktor Hewlett Packard Enterprise Slovenija Iztok Klančnik, generalni direktor Bisnode Južni trgi Milan Dragić in predsednica uprave družbe Generali zavarovalnica Ljubljana Vanja Hrovat.

Vsi so dobili podporo članov AmCham Slovenija in bodo zasedli mesta v svetu guvernerjev, ki se je letos zaradi povečanega števila članov tudi razširil. V svetu guvernerjev tako zdaj sedi devet guvernerjev, predsednik AmCham Slovenija, AmCham top potencial leta, predstavnik oziroma predstavnica ameriškega veleposlaništva in generalni direktor oziroma direktorica AmCham Slovenija.