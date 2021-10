Za minimalno obdavčitev multinacionalk tudi Madžarska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogovoru o globalnem digitalnem davku, ki je bil dosežen pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), se je pridružila tudi Madžarska. Sporazum, ki bi prinesel minimalno davčno stopnjo v višini 15 odstotkov, tako sedaj podpirajo vse članice EU.

"Dosežen je bil kompromis, ki ga lahko podpremo z vsem srcem," je dejal madžarski finančni minister Mihaly Varga. Pojasnil je, da je bila Madžarska ves čas pripravljena sprejeti rešitve, ki ne bodo vodile do zvišanja davka na Madžarskem, ne bodo ogrozile konkurenčnih prednosti madžarskega gospodarstva in bodo ščitile delovna mesta Madžarov.

Upoštevaje Madžarsko je doseženo rešitev doslej podprlo 137 držav od skupno 140, ki so sodelovale v pogajanjih. Irska in estonska vlada sta zeleno luč prižgali v četrtek.

150 milijard dolarjev dodatnih globalnih davčnih prihodkov na leto

Dogovor v okviru OECD sestavljata dva stebra, ki naj bi skupaj zagotovila, da bodo velika multinacionalna podjetja plačala davke tam, kjer delujejo in ustvarjajo dobičke. Hkrati naj bi se okrepila stabilnost in predvidljivost mednarodnega davčnega sistema.

Prvi steber uvaja novo dodelitev pravic do obdavčevanja. Del teh pravic naj bi odvzeli domačim državam multinacionalk ter jih podelili državam, kjer ta podjetja delujejo in ustvarjajo dobičke. Pri tem ne bi bilo več pomembno, ali so podjetja v teh državah fizično navzoča ali pa tam svoje storitve npr. prodajajo zgolj prek interneta. Drugi steber pa določa najnižjo stopnjo davka na dobičke podjetij pri 15 odstotkih.

Dogovor naj bi med drugim prenesel pravice do obdavčitve več kot 100 milijard dolarjev dobičkov letno, z minimalno davčno stopnjo pa bi ustvaril okoli 150 milijard dolarjev dodatnih globalnih davčnih prihodkov na leto, navaja OECD.