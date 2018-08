Za guvernerja Banke Slovenije pet kandidatur

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je prejel pet kandidatur za guvernerja Banke Slovenije. Vložili so jih viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc, nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festić, nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan M. Cvikl in prvi mož Triglav Skladov Benjamin Jošar.

Predsednik republike je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je svoj mandat predčasno končal Boštjan Jazbec. Evropska komisija ga je namreč sredi februarja predlagala za člana odbora in direktorja v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije, nato pa sta njegovo imenovanje potrdila še pristojni odbor v Evropskem parlamentu in Svet EU.

Pahor bo preučil prejete kandidature

V predvidenem roku, ki se je iztekel v ponedeljek, je bilo oddanih pet predlogov kandidatur, so sporočili iz predsednikovega urada. Med temi sta trenutna viceguvernerja in člana sveta Banke Slovenije Bošnjak in Dolenc. Drugi po Jazbečevem odhodu tudi začasno vodi bančnega nadzornika.

Med prispelimi predlogi kandidatur je tudi nekdanja članica sveta Banke Slovenije Festićeva, ki je trenutno redna profesorica na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti in znanstvena svetnica Fakultete za management Univerze na Primorskem. Kandidirata tudi nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl, ki je trenutno aktiven v Evropski banki za obnovo in razvoj, in pa predsednik uprave Triglav Skladov Benjamin Jošar.

V predsednikovem uradu so napovedali, da bo Pahor zdaj preučil prejete kandidature in predvidoma v prvem tednu septembra opravil posvete s poslanskimi skupinami v DZ. Ob tem so zagotovili, da se bo v teh pogovorih potrudil oblikovati potrebno podporo kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem. DZ bo izbranega kandidata sicer predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur, po tem pa je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.

DZ bo o kandidatu glasoval najpozneje v 30 dneh po prejemu predloga. Glasovanje je tajno, kandidat pa potrebuje podporo 46 poslancev.

V preteklosti pri potrjevanju kandidatov v DZ ni šlo vedno gladko. Leta 2007 je takratnemu predsedniku Janezu Drnovšku uspelo šele v tretje, saj poslanci niso podprli ne kandidature Mitje Gasparija za nov mandat ne predloga za imenovanje Andreja Ranta. Guverner je tako nato postal Marko Kranjec.



Jazbec je bil četrti guverner Banke Slovenije za Francetom Arharjem in omenjenima Gasparijem in Kranjcem ter prvi, ki je predčasno končal svoj mandat. V prihodnjih tednih bomo tako dobili petega guvernerja v samostojni državi.