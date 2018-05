Nekdanji guverner Jazbec prejel skoraj 76 tisoč evrov odpravnine

Nekdanji guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec, ki je zaradi odhoda na funkcijo v okviru evropske bančne unije s koncem aprila predčasno končal svoj mandat, je kljub pogajanjem o odpovedi ali znižanju izplačila prejel 75.831 evrov odpravnine. V predlog dogovora naj Jazbec namreč ne bi privolil.

Banka Slovenije je nekdanjega guvernerja po pisanju časnika poskušala prepričati, da bi se odpravnini odpovedal, a ta v predlog dogovora ni privolil. "Pogajanja o odpovedi ali znižanju odpravnine Boštjana Jazbeca so potekala, vendar dogovor ni bil dosežen," so za Delo potrdili v Banki Slovenije.

Jazbec je bil edini, ki je imel v pogodbi o zaposlitvi v Banki Slovenije pravico do odpravnine v višini šestkratnika bruto povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih, tudi če se za odhod odloči sam.

Interni akti Banke Slovenije namreč po pisanju časnika izrecno določajo, da članom sveta Banke Slovenije in delavcem s posebnimi pooblastili pravica do odpravnine, če so razrešeni, ker sami to zahtevajo, ne pripada.

Novi guverner naj bi bil znan jeseni

Zaradi tega neskladja je bilo po informacijah Dela med viceguvernerji Banke Slovenije precej dilem, ali mu odpravnino izplačati ali ne. Mnenja o upravičenosti izplačila, tako pravnikov kot viceguvernerjev, so bila po poročanju časnika negativna, a ker dogovora o odpovedi ali znižanju odpravnine z Jazbecem ni bilo, je sklep o izplačilu podpisal viceguverner Primož Dolenc.

"To pa zato, ker Boštjanu Jazbecu po pogodbi o zaposlitvi odpravnina mora biti izplačana," so poudarili v Banki Slovenije.

Jazbec je mandat guvernerja Banke Slovenije predčasno končal 30. aprila. DZ ga je namreč po odstopu zaradi odhoda na mesto člana odbora in direktorja v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru drugega stebra bančne unije, razrešil s funkcije.

Predsednik republike Borut Pahor je že sprožil postopke za iskanje novega guvernerja, DZ pa naj bi ga imenoval jeseni. S 1. majem je vodenje Banke Slovenije medtem prevzel Jezbečev dotedanji namestnik Primož Dolenc. Ob Jazbečevem odhodu so odpravnino problematizirali tudi v delu javnosti in politike.