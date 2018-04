Grožnje guvernerju Jazbecu povezane z zasebnim življenjem

Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec, ki maja odhaja v Bruselj, kjer bo opravljal delo člana enotnega odbora za reševanje bank, je sredi marca prek sporočil SMS na službeni telefon prejel več groženj. Neznanec je grozil tudi njegovim otrokom. Guverner je o grožnjah takrat obvestil policijo in zato dobil tudi varovanje.

Grožnje so bile povezane z zasebnim življenjem

Ljubljanski policisti so zdaj končali kriminalistično preiskavo, povezano z grožnjami. Kot so ugotovili, grožnje niso bile povezane z njegovim delom oziroma funkcijo. Policija je zato umaknila zaščito oz. varovanje Jazbeca, bodo pa proti znanemu osumljencu, ki je grozil, vložili kazensko ovadbo.

Njegov guvernerski mandat je zaznamovala obsežna sanacija bank, zaradi katere je bil deležen številnih kritik, postala pa je tudi predmet kriminalistične preiskave. Na odhod so verjetno vplivala tudi nesoglasja v svetu Banke Slovenije, o katerih so pisali mediji. Mesto Jazbeca bo maja prevzel njegov namestnik Primož Dolenc.

Preberite še:

Zadnje kadrovske poteze guvernerja Jazbeca: nova funkcija za zvesto sodelavko

Od Jazbeca in Banke Slovenije pričakujejo opravičilo

V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) po končani preiskavi, ki je pokazala, da so bile grožnje povezane z guvernerjevim zasebnim življenjem, pričakujejo opravičilo Banke Slovenije oziroma Jazbeca, saj naj bi ta namigoval, da za grožnjami stojijo razlaščeni vlagatelji.

Foto: Bor Slana Jazbec je po prejetih grožnjah marca dejal, da o storilcih ne želi ugibati, da pa si upa trditi, da je trn v peti zlasti vsem, ki so s sanacijo izgubili denar. V svoji izjavi je dejal, da je bil v zadnjih letih deležen verbalnih napadov, mediji pa so "pozive k linču" objavljali tudi v pismih bralcev. "V enem od njih je avtor, član ene od civilnih iniciativ imetnikov izbrisanih delnic oziroma podrejenih obveznic bank, posameznikom, ki smo sodelovali pri sanaciji, zagrozil, da nas bo, če pristojni organi ne bodo izpeljali postopkov zoper nas, 'ljudstvo pri naslednjem uporu linčalo'," je zapisal takrat.

Med najbolj kritičnimi do načina sanacije bank so bili pri združenju VZMD, ki ga vodi Kristjan Verbič, ter v Civilni iniciativi izbrisani mali delničarji NKBM, ki jo zastopa Peter Glavič. Iz VZMD so po izrečenih obtožbah sporočili, da je združenje "v primeru izbrisa delnic in obveznic slovenskih bank uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno s kazenskimi ovadbami zoper takratno vodstvo Banke Slovenije. V medijski komunikaciji je VZMD, kljub upravičenemu ogorčenju, ostal v mejah kulturno sprejemljivega." Da njegova iniciativa nima nič s kakršnimikoli grožnjam, je povedal tudi Glavič.