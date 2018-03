Zadnje kadrovske poteze guvernerja Jazbeca: nova funkcija za zvesto sodelavko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasna Iskra je bila ena od ključnih članic ekipe guvernerja Jazbeca, ki je leta 2013 vodila sanacijo bank.

Delovala je v komisiji, ki je potrjevala sezname poznejših komitentov Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znane kot slabe banke. Komisiji je predsedoval Mitja Mavko, tedanja desna roka ministra za finance Uroša Čuferja v vladi Alenke Bratušek.

Zaradi sumov več spornih dejanj v procesu, ki je državo stal več kot tri milijarde evrov, se je Jazbec znašel v kriminalistični preiskavi. Osumljen je zlorabe položaja, s katero naj bi Novi Ljubljanski banki (NLB) pomagal ustvariti okrog 250 milijonov evrov premoženjske koristi.

Spor z viceguvernerji

Prav zaradi Iskre se je Jazbec, ki odhaja v novo službo v Bruselj, saj ga je Evropska komisija prejšnji mesec imenovala za člana odbora Enotnega odbora za reševanje (SRB), že lani sprl z večino viceguvernerjev.

Gre za nadaljevanje kadrovske doktrine, po kateri je Boštjan Jazbec ključne člane ekipe iz leta 2013 ohranjal na pomembnih položajih v Banki Slovenije. Foto: STA Ti so namreč na sejah sveta Banke Slovenije kar trikrat zavrnili njegov predlog, da bi Iskri podelili še en mandat na čelu pravnega oddelka. Le nekaj mesecev po tem, ko je bil za njenega naslednika imenovan Jurij Žitko, je za Iskro našel novo delovno mesto. Imenoval jo je za strateško svetovalko, in to v pravnem oddelku.

Na Banki Slovenije so nam potrdili, da je Jasna Iskra ena od petih uslužbencev, ki so zaposleni kot strateški svetovalci.

Milijonsko posojilo pri Factor banki

Kot smo že poročali, Iskra zaupanja viceguvernerjev ni uživala zaradi svojih zasebnih poslov.

V letih 2008 in 2009 je bila prokuristka družinskega podjetja Arksi, ki ga je vodil njen mož Zdenko Iskra. To podjetje je leta 2005, še pred vrhuncem borzne evforije, pri Factor banki najelo dober milijon evrov posojila za nakup delnic Heliosa. Za posamezno delnico je plačalo od 1.039 do 1.480 evrov.

Ko so se leta 2008 borzni vetrovi obrnil v drugo smer, vrednost delnic Heliosa pa padla, je Factor banka od podjetja Arksi zahtevala dodatna zavarovanja za posojila. Še isto leto je zasegla delnice Heliosa in jih prodala po ceni 850 evrov za posamezno delnico.

Factor banka si je tako s prodajo delnic poplačala le dobro polovico posojila. Pet let pozneje, septembra 2013, jo je Banka Slovenije poslala v nadzorovano likvidacijo.

Visoka uslužbenka Banke Slovenije v navzkrižju interesov?

Razloge za to odločitev je na novinarski konferenci pojasnjevala Jasna Iskra, pred tem prokuristka podjetja, ki mu je Factor banka zasegla delnice Heliosa.

Foto: Matej Leskovšek Kljub temu danes Factor banke ni med upniki podjetja Arksi. Iz dokumentov ni mogoče natančno ugotoviti, kaj se je zgodilo s preostalim dolgom podjetja Arksi do Factor banke. Jasna Iskra je lani v enem od javnih odzivov zatrdila, da je podjetje poravnalo vse dolgove.

Poudariti pa velja, da je skoraj hkrati podjetje Arksi dobilo novega največjega upnika, borznoposredniško hišo Publikum. Njegova priznana terjatev (504 tisoč evrov) pa je blizu razliki med višino odobrenega posojila in poplačilom.