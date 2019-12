"Z goljufijo so skoraj potopili Klub Gurmanov Skaručna"

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes v stečaj poslalo društvo Klub Gurmanov Skaručna, kulinarično združenje, ki združuje "pristni domači hrani naklonjene dobrojedce". Stečaj je zahteval direktor Marko Žagar, chef in član ene najbolj znanih gostilniških družin iz Skaručne.

Njegov brat Slavko Žagar mlajši medtem vodi priljubljeno gostilno Skaručna, ki jo je davnega leta 1977 odprl njun danes že pokojni oče in deluje v sosednjem objektu ob cesti Vodice - Tacen.

Marko Žagar, ki smo ga ujeli ravno pred tem, ko bi moral sprejeti večjo skupino gostov, je poudaril, da stečaj društva ne pomeni zaprtja Kluba Gurmanov Skaručna. Ravno nasprotno. "Klub bo večno živel. Tudi danes imamo polno," je poudaril. V ozadju celotnega dogajanja pa da je dolgoletni sodni spor, zaradi katerega je utrpel več deset tisoč evrov škode.

Kuhal za estradnike in glasbenike, plačila ni dobil

"Pred leti so me v Zavodu Euforija najeli za gostinske storitve na dogodku Panonika Harmonika. Koncerti so se vrstili od četrtka do nedelje, bilo je na tisoče obiskovalcev. Veliko je bilo tudi estradnikov in glasbenikov. Oni so prodajali bone, sam pa bi moral poskrbeti za pogostitev. Toda plačila, skoraj 18.000 evrov, nisem nikoli dobil," je pojasnil Žagar.

Foto: Klub Gurmanov Skaručna

Proti zavodu oziroma odgovornim je vložil tožbo, a je bil zavod kmalu zatem izbrisan iz sodnega registra, na koncu pa je spor celo izgubil. Poravnati je moral tudi sodne stroške nasprotne strani. "Zaradi tega so bili pri meni rubežniki," je nadaljeval. Vložil je tudi kazensko ovadbo proti zavodu oziroma njegovemu prvemu možu Tomažu Zorku, ki pa je bila po njegovih podatkih zavržena.

Zato mu ni preostalo drugega, kot da društvo Klub Gurmanov Skaručna pošlje v stečaj. "Dejansko ne deluje že od maja letos, saj je posle prevzelo drugo podjetje Klub Gurmanov," je dejal Žagar. Obenem je poudaril, da so obveznosti do dobaviteljev društva v celoti poplačane.

"Klub Gurmanov Skaručna bo obstal. Logo je logo, ime je ime. Živim za to. Rodil sem se za to," je pojasnil. Dodal je, da bo januarja obiskal dva večja kulinarična dogodka v Franciji in Bosni in Hercegovini, kjer bo predstavljal slovenske jedi.

Foto: Klub Gurmanov Skaručna

Nedavno praznovali deseto leto obstoja

Društvo je v stečaj poslal le nekaj dni po tem, ko je Klub Gurmanov Skaručna praznoval svojo deseto obletnico. Deluje kot gostilna zaprtega tipa, ukvarja pa se tudi z organizacijo gurmanskih dogodkov, ponuja turistične angažmaje, prodaja lokalno vino, oddaja starinsko opremljene sobe,... Ustvarjal je okoli 50.000 evrov prihodkov na leto. Letna članarina kluba je znašala 100 evrov, v zameno pa so člani prejemali različne ugodnosti.

"Ideja za ustanovitev kluba je nastala povsem spontano. Ker sem izjemno družaben človek in mi ogromno pomeni pristen človeški stik, hkrati pa neskončno zaljubljen v kuhanje, ni šlo drugače, kot da smo se s prijatelji redno srečevali ob štedilniku, žaru, odprtem ognju ali kjerkoli pač, kjer je bilo možno čarati z okusi. Kmalu je število ljudi na teh srečanjih presegalo udeležbo običajnih prijateljskih druženj in rodila se je ideja o klubu, ki bi združeval vse dobrojedce," je začetke predstavil Marko Žagar.

Foto: Klub Gurmanov Skaručna

"V Klub Gurmanov prihajajo ljudje, ki so hranoljubci, gurmani, tisti, ki so mahnjeni na hrano in želijo jesti dobro. Običajno so to tudi ljudje, ki tudi sami zelo dobro kuhajo. Zelo jih zanima vse, kar je povezano s hrano, postopki kuhanja, začimbami in zelo dobro poznajo prave okuse," je nadaljeval in dodal: "Klub je v 10 letih postal znan po nepozabnih druženjih ob pripravi prvovrstnih domačih specialitet, vrhunskem vzdušju in zadovoljnih gostih, ki se stalno vračajo."

Prav tako je uresničil svojo veliko željo in v letu 2017 oživil vinsko klet, "ki je namenjena shranjevanju in promociji izključno slovenskih vin, ki zame nimajo konkurence v svetu".