Vstopite v trezor, poglejte v notranjost bankomata in odidite s pikapolonico

V Bankariumu so na ogled številni izbrani predmeti, ki vas bodo navdušili, marsikoga pa celo popeljali v otroštvo ali vsaj v mlajša leta. Razstavljeni so namreč stari in sodobni hranilniki, stopite pa lahko tudi v ozadje treh bančnih okenc. Prvo je iz obdobja secesije, saj gre za repliko bančnega okenca, ki je v Mestni hranilnici ljubljanski stalo od leta 1905, ko so to bančno institucijo odprli, in je bilo v uporabi do leta 1938. Poleg tega si lahko podrobno ogledate tudi okenca iz socializma in sodobnosti ter nadaljujete z multimedijsko predstavitvijo digitalne preobrazbe bančništva.

Vstopiti je mogoče v trezor in si ogledati sefe

Za obiskovalce sta zagotovo zanimiva pogled v notranjost bankomata in spoznavanje njegovega delovanja, saj imamo s temi napravami opravka skoraj vsak dan, malokdo pa ve, kako procesi v njih potekajo. Poleg tega je v Bankariumu mogoče vstopiti v trezor, ki je pred tremi leti še deloval, ter si od blizu ogledati sefe in vrednosti, ki jih hranijo v njih. Del obiska pa je tudi finančni labirint, prava zakladnica bančnega znanja, v kateri boste spoznali, kako najbolje upravljati svoj denar.

Muzejska trgovina: od kovancev do legendarne pikapolonice

Kot vsak pravi muzej ima tudi Bankariumu svojo muzejsko trgovino, v kateri so na voljo različni izdelki, povezani z denarjem in banko. Ponuja širok nabor slavnostnih in priložnostnih kovancev iz obdobja samostojne Slovenije. Na prodaj so tudi hranilniki, družabne igre, denarnice in škatlice za denar ter drugi slovenski izdelki, povezani z denarjem. Večino od njih so na povabilo muzeja v okviru družbeno odgovornega projekta #OkvirPomoči izdelali slovenski podjetniki. V njem pa je mogoče kupiti tudi legendarni hranilnik pikapolonica, ki marsikoga od nas vrne v otroštvo.

Poslastica za navdušence nad zgodovino: sprehod skozi dvestoletno zgodovino

Za začetek bančništva na Slovenskem štejemo leto 1820, ko so ustanovili prvo finančno institucijo – Kranjsko hranilnico, ki je samostojno delovala 125 let. V 200 letih so pri nas nastale še druge hranilnice, kreditne zadruge in banke, ki so predstavljene v Bankariumu. Dvestoletna zgodovina bančništva je prikazana tudi z denarjem iz različnih obdobjih in kupno močjo v času njegove veljave. V Sloveniji smo od leta 1820 do danes zamenjali kar devet valut. Poleg tega muzej omogoča vpogled v življenje in delo šestih zaslužnih slovenskih bankirjev.

Svoj prostor v muzeju so našli številni zanimivi predmeti iz zgodovine bančništva. Po dolgih letih se v prostore mestne hranilnice vrača kip Dobrodelnost, ki ga je pri svojih sedemnajstih letih kiparka Elza Kastl Obereigner izdelala za Kranjsko hranilnico, po drugi svetovni vojni pa so ga prenesli v Mestno hranilnico ljubljansko. Najstarejši predmet iz Muzejske zbirke NLB, ki je na ogled v muzeju, je značka Ljubljanske (Kranjske) hranilnice, ki je nastala med letoma 1820 in 1845 in ki so jo gospodje najverjetneje uporabljali na pohodnih palicah.

Vabljeni vsak dan od torka do nedelje med 10. in 18. uro na Čopovo 3 v Ljubljani.

