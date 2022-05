Vse glasnejši pozivi: ECB mora dvigniti obrestne mere

Zaradi vse višjih cen življenjskih potrebščin se pojavljajo pozivi ECB, naj sledi vzorom drugih centralnih bank in tudi sama dvigne ključno obrestno mero.

Za razliko od ZDA, kjer so se plače letos povišale za šest odstotkov, so se Evropi dvignile med 1,5 in 2,5 odstotka, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Rehn izpostavil za nemški časnik Welt. Cene in plače so medsebojno povezane, pri čemer pa višje plače pomenijo tudi potiskanje cen navzgor, saj podjetja višje stroške pokrijejo tako, da zvišajo cene.

Inflacijska pričakovanja

Kljub temu, da v Evropi še ni prišlo do močnega dviga plač, se po Rehnovem mnenju že kažejo tako imenovani sekundarni učinki inflacije, do česar pride, ko ljudje in podjetja začnejo pričakovati, da bo višja inflacija vztrajala. To pa lahko vodi v višanje dejanske inflacije. "Zato moramo preprečiti, da bi se inflacijska pričakovanja zakoreninila," je dejal.

"V tretjem četrtletju, najverjetneje v juliju, moramo zato nujno dvigniti ključno obrestno mero," je poudaril Rehn.

Kakršenkoli dvig obrestnih mer s strani ECB bi bil prvi v več kot desetletju in bi pomenil povečanje trenutno nizke obrestne mere. Vendar pa bi prehiter dvig obresti v teh krhkih časih, ki jih zaznamuje vojna v Ukrajini, lahko škodil gospodarski rasti, piše AFP.

Predsednica ECB Christine Lagarde je sicer napovedala, da se ji zdi zelo verjetno, da bo banka obrestno mero dvignila še pred koncem letošnjega leta, če inflacija v območju evra ne bo popustila.