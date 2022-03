Vrtovec zagotavlja, da nafte ne bo zmanjkalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prevozniki so na današnji seji upravnega odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu predstavili ključne težave sektorja in izrazili bojazen, da bi v Sloveniji zmanjkalo pogonskih goriv. Minister jim je zatrdil, da je zalog dovolj in da nafte v Sloveniji ne bo zmanjkalo.

"Prizadela vas je energetska kriza, zdaj še kriza v Ukrajini. Upam, da se tudi ta kriza čim prej konča. Delamo vse, kar je v naši moči. Ne nazadnje smo ta teden regulirali cene naftnih derivatov. Kot veste, so pri nas pogonska goriva cenejša kot v sosednjih Italiji in Avstriji," je, kot so sporočili z OZS, poudaril Vrtovec.

Prevozniki so na seji izrazili bojazen, da bi zmanjkalo pogonskih goriv. Zanimalo jih je, kaj bo naredila vlada, če zmanjka dizla, na slovenske bencinske črpalke namreč po gorivo hodijo tujci. Vrtovec je zagotovil, da je pogonskih goriv dovolj.

V Slovenijo prihajata dva tankerja nafte

"Tudi država ima dovolj nafte v svojih blagovnih rezervah. Bolj skrb vzbujajoče je, da bi prišlo do embarga na nafto ruskega porekla. To pomeni, da bi morali surovo nafto pridobiti iz drugih držav. Zato moramo nujno diverzificirati dobavo naftnih virov. Na poti v Slovenijo sta sicer še dva tankerja, tako da nafte imamo dovolj," je prevoznikom zagotovil Vrtovec.

Ob tem je napovedal, da prihodnji teden z delegacijo odhaja v Katar zaradi pogovorov o mogoči dobavi energentov. Že v sredo pa se je Vrtovec, kot je objavil na Twitterju, z italijanskim kolegom Robertom Cingolanijem pogovarjal o aktualnih izzivih na področju energetike ter o podpisanem sporazumu o solidarnostni dobavi plina in diverzifikaciji dobave.

Skrb zaradi energetske in ukrajinske krize je danes izrazil tudi predsednik OZS Branko Meh. "Gospodarstvo mora živeti in dobro poslovati, če želimo govoriti o socialni državi. Upam, da se kriza v Ukrajini čim prej konča ter da preprečimo še večjo humanitarno krizo in gospodarsko škodo," je poudaril Meh.

Da prevozniki preživljajo težke čase, je poudaril tudi predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek: "Čas epidemije je bil izjemno težek, vendar smo imeli ves čas podporo ministra. Zelo težko nam je tudi zdaj, saj so trgovci ukinili rabate za nakup goriva prevoznikom."